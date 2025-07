Més del 50 % de descompte en un lot estalvi de productes bàsics a Bonpreu i Esclat

En un context econòmic on cada cèntim compta, els consumidors s'han convertit en veritables estrategs de l'estalvi. La cistella de la compra ja no s'omple per impuls, sinó amb una planificació minuciosa que busca optimitzar el pressupost familiar.

Els supermercats, conscients d'aquesta nova realitat, han afinat les seves tàctiques per captar i fidelitzar un client cada cop més informat i exigent. Lluny de les simples ofertes de "segona unitat al 50 %", la tendència actual s'inclina cap a la creació de lots d'estalvi, paquets que agrupen productes de primera necessitat a un preu tancat i notablement inferior al de la seva compra per separat.

Aquesta estratègia no només beneficia la butxaca del consumidor, sinó que també representa un moviment intel·ligent per part de les cadenes de distribució. En combinar productes de marques líders amb articles de la seva pròpia marca blanca, aconsegueixen oferir un equilibri perfecte entre qualitat reconeguda i preu competitiu, garantint alhora la rotació del seu inventari. És precisament en aquesta línia on s'emmarca la darrera gran aposta dels supermercats catalans Bonpreu i Esclat: un lot de neteja i higiene que promet un estalvi superior al 50 %.

| Bonpreu

Un lot d'estalvi amb productes essencials per a la llar

La proposta de Bonpreu i Esclat, disponible fins al pròxim dilluns 28 de juliol, es presenta com una solució integral per cobrir diverses de les necessitats bàsiques de neteja de la llar. El "Lot Estalvi" agrupa quatre productes clau de drogueria a un preu final de 8,95 €. La veritable magnitud de l'oferta es revela en desglossar el cost individual de cada article, la suma del qual ascendiria a 18,99 €. Això suposa un estalvi net per al client de 10,04 €, és a dir, un descompte real del 52,8 %.

Però, què inclou exactament aquest paquet promocional? La selecció és una combinació estudiada de marques de referència i l'eficiència de la marca pròpia del supermercat:

Detergent líquid Skip Cicles Curts (37 dosis): Un producte d'una marca líder en la cura de la roba, dissenyat per a cicles de rentada curts. El seu preu habitual és de 11,79 €, sent l'article de més valor del lot.

Un producte d'una marca líder en la cura de la roba, dissenyat per a cicles de rentada curts. El seu preu habitual és de 11,79 €, sent l'article de més valor del lot. Suavitzant concentrat Mimosín Fresh (56 dosis): El complement ideal per al detergent, aportant suavitat i una aroma duradora a les peces. El seu cost per separat és de 3,35 €.

El complement ideal per al detergent, aportant suavitat i una aroma duradora a les peces. El seu cost per separat és de 3,35 €. Rentavaixelles ultraconcentrat Bonpreu (750 ml): La marca pròpia del supermercat es fa present amb un producte d'alta rotació, fonamental a qualsevol cuina. El seu preu individual és d'1,45 €.

La marca pròpia del supermercat es fa present amb un producte d'alta rotació, fonamental a qualsevol cuina. El seu preu individual és d'1,45 €. Paper higiènic compacte Bonpreu (6 unitats): Un altre bàsic imprescindible a qualsevol llar, que en el seu format habitual té un preu de 2,40 €.

| BonpreuEsclat

L'estratègia de combinar marques: confiança i estalvi

La configuració d'aquest lot no és casual. Bonpreu i Esclat han optat per incloure dos gegants del sector de la neteja com són Skip i Mimosín, marques que gaudeixen d'una alta confiança per part del consumidor i que sovint suposen una despesa important. En oferir-los amb un descompte tan agressiu dins del paquet, actuen com el principal reclam de l'oferta.

Alhora, la inclusió dels productes de marca Bonpreu (el rentavaixella i el paper higiènic) permet ajustar el cost final del lot, alhora que dona a conèixer la qualitat de la seva marca pròpia a clients que potser solen optar per altres opcions. És una tàctica que busca demostrar que es pot obtenir un rendiment eficaç a un preu més contingut.

Per als consumidors habituals de Bonpreu i Esclat, aquesta oferta representa una oportunitat immillorable per proveir-se de productes essencials a un cost excepcionalment baix. Per a aquells que no ho són, es converteix en un poderós incentiu per visitar els seus establiments abans del 28 de juliol, data en què finalitza la promoció. Sens dubte, una jugada mestra en el competitiu tauler del sector de la distribució.