El lot de congelats i vi amb més d’un 40 % de descompte a Bonpreu i Esclat

per Xavi Martín

L'estiu transforma els hàbits de consum de manera radical. Amb l'arribada de la calor i els dies més llargs, els consumidors cerquen solucions que combinen practicitat, gaudi i, sobretot, un preu ajustat.

Les trobades improvisades a terrasses i jardins es converteixen en la norma, i l'acte de cuinar es replanteja: es busquen plats més frescos, ràpids de preparar, però sense renunciar a la qualitat. En aquest escenari, la compra intel·ligent s'ha consolidat com una tendència de consum clau, on el client no només mira el preu final, sinó el valor integral del qual adquireix.

Els supermercats, conscients d'aquesta dinàmica, han afinat les seves estratègies per captar l'atenció d'un públic cada cop més exigent. Lluny de les ofertes massives i genèriques, les cadenes aposten per fórmules més sofisticades com els "lots d'estalvi".

| Bonpreu

Aquests packs temàtics ofereixen una solució completa —un sopar, un aperitiu o un caprici—, agrupant productes compatibles a un preu molt més competitiu que si es compressin per separat. És una tàctica que beneficia ambdues parts: el supermercat augmenta el volum de venda de referències seleccionades i el client sent que fa una compra rodona i ben pensada.

Una oferta d'estiu per a un sopar complet

Seguint aquesta línia, els supermercats Bonpreu i Esclat han llançat una d'aquestes propostes que defineixen una campanya d'estiu. Es tracta d'un lot d'estalvi que combina marisc, vi i les postres, i que estarà disponible als seus establiments fins al pròxim 28 de juliol. L'oferta destaca pel seu notable descompte: el conjunt, valorat originalment en 22,43 €, es pot adquirir per només 12,95 €. Això suposa un estalvi real de més del 40 %, un percentatge molt atractiu en la cistella de la compra actual.

El lot està acuradament dissenyat per oferir una experiència gastronòmica completa i de qualitat amb marques reconegudes. A continuació, desglossem els productes que el componen:

Llagostí cru Ferrer (400 g): La base del lot és una caixa de llagostins crus de la reputada marca catalana Ferrer. Es tracta d'un calibre 20/30, una mida ideal tant per bullir o fer a la planxa com per incloure en arrossos o guisats mariners. El seu preu individual habitual és d'11,99 €, de manera que només aquest producte ja gairebé justifica el cost total del lot. Com que és un producte congelat, ofereix la flexibilitat de poder guardar-lo per a l'ocasió perfecta.

La base del lot és una caixa de llagostins crus de la reputada marca catalana Ferrer. Es tracta d'un calibre 20/30, una mida ideal tant per bullir o fer a la planxa com per incloure en arrossos o guisats mariners. El seu preu individual habitual és d'11,99 €, de manera que només aquest producte ja gairebé justifica el cost total del lot. Com que és un producte congelat, ofereix la flexibilitat de poder guardar-lo per a l'ocasió perfecta. Vi blanc Terra Endins (DO Catalunya): Què és un bon marisc sense un vi a l'alçada? L'oferta inclou una ampolla de vi blanc Terra Endins, amb Denominació d'Origen Catalunya. Aquesta DO garanteix uns estàndards de qualitat i un caràcter vinculat al territori. Un vi blanc català sol caracteritzar-se per la seva frescor, les seves notes cítriques i afruitades, convertint-se en el maridatge perfecte per realçar el gust dels llagostins sense emmascarar-lo. El seu preu per separat és de 5,95 €.

Què és un bon marisc sense un vi a l'alçada? L'oferta inclou una ampolla de vi blanc Terra Endins, amb Denominació d'Origen Catalunya. Aquesta DO garanteix uns estàndards de qualitat i un caràcter vinculat al territori. Un vi blanc català sol caracteritzar-se per la seva frescor, les seves notes cítriques i afruitades, convertint-se en el maridatge perfecte per realçar el gust dels llagostins sense emmascarar-lo. El seu preu per separat és de 5,95 €. Gelats Lotus Biscoff (Caixa de 3 unitats): Per tancar la vetllada, el lot aposta per unes postres de tendència. Els gelats de la popular galeta caramel·litzada Lotus Biscoff s'han convertit en un autèntic fenomen de consum. L'oferta permet triar entre la varietat original o la de xocolata blanca, adaptant-se a diferents gustos. Amb un preu de 4,49 € per caixa, aquest caprici dolç afegeix un toc modern i llaminer al conjunt.

| BonpreuEsclat

Suggeriment de preparació: Llagostins a la planxa amb toc de vi blanc

Per treure el màxim profit d'aquest lot, una recepta senzilla són els llagostins a la planxa. N'hi ha prou amb descongelar els llagostins, escalfar una planxa o paella gran amb un raig d'oli d'oliva verge extra i un parell d'alls laminats.

Quan l'all comenci a daurar-se, s'afegeixen els llagostins amb una mica de sal grossa i es cuinen volta i volta. Just abans de retirar-los, un petit raig del vi blanc Terra Endins per sobre crearà una salsa instantània plena de gust. Serveix-los immediatament amb una mica de julivert picat.