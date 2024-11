Revolució al carnet de conduir: El pots perdre si prens aquests fàrmacs

La Direcció General de Trànsit (DGT) està impulsant una normativa que podria canviar les regles del carnet de conduir a Espanya. En aquest cas, la proposta no se centra només en el consum d'alcohol i drogues, substàncies ja prohibides per a la conducció, sinó també en certs fàrmacs que, en generar efectes adversos en la capacitat de reacció o atenció, podrien impedir la renovació del carnet de conduir. Aquesta mesura busca reforçar la seguretat viària i evitar accidents provocats per conductors sota els efectes de substàncies que alteren les seves capacitats, encara que la proposta ha de ser aprovada al Congrés dels Diputats.

Alcohol i drogues al volant: límits i sancions

Actualment, el consum d'alcohol i de drogues mentre es condueix està estrictament prohibit a Espanya i regulat per la DGT. Els límits d'alcohol permesos a la sang són de 0,5 g/l per a conductors en general i de 0,3 g/l per a conductors novells i professionals. Pel que fa a l'aire espirat, els límits són de 0,25 mg/l i 0,15 mg/l, respectivament. Superar aquests nivells comporta severes sancions, tant administratives com a penals. En cas de sobrepassar els 0,6 en aire, s'incoarà un procediment penal.

En el cas de les drogues, la tolerància és zero. Qualsevol rastre de substàncies psicoactives a l'organisme és motiu de sanció. Les conseqüències per conduir sota els efectes d'aquestes substàncies poden variar des de multes de fins a 1.000 euros i la retirada de punts fins a penes de presó en casos de reincidència o si s'han posat en risc tercers.

La infracció administrativa implica una sanció econòmica i la retirada de 6 punts del carnet de conduir. Tot i això, si la presència d'aquestes substàncies és elevada i es considera que posa en risc la seguretat pública, el cas pot passar a la via penal, on el conductor s'enfronta a penes de presó d'entre 3 i 6 mesos, treballs en benefici de la comunitat o retirada del carnet per un període de fins a 4 anys.

| ACN

Fàrmacs que podrien impedir la renovació del carnet

La nova proposta de la DGT també posa el focus a certs medicaments que afecten les capacitats dels conductors. Entre els fàrmacs més destacats que podrien prohibir la renovació del carnet de conduir hi ha els ansiolítics, sedants i certs antidepressius, ja que solen generar somnolència, disminució de reflexos i afectació de latenció. Alguns exemples són:

Benzodiazepines: utilitzades comunament per tractar l'ansietat i l'insomni. Medicaments com el lorazepam o diazepam poden reduir significativament la capacitat de reacció.

Opiacis: prescrits per al dolor intens, aquests fàrmacs, com la morfina, tenen efectes sedants i poden alterar la percepció i els reflexos.

Antipsicòtics: emprats en el tractament de trastorns psiquiàtrics, aquests medicaments poden induir efectes secundaris que disminueixen la capacitat de resposta.

Antihistamínics de primera generació: alguns medicaments per a l'al·lèrgia, especialment els de primera generació, provoquen somnolència, cosa que afecta la capacitat de mantenir l'atenció al volant.

Aquests medicaments no estan totalment prohibits, però la DGT proposa que el consum estigui subjecte a una avaluació mèdica exhaustiva que determini si el conductor és apte per conduir amb seguretat. Si es detecta que un conductor està prenent algun medicament que afecta la seva capacitat de resposta i atenció, es podria negar la renovació del carnet.

Una proposta pendent d'aprovació

Encara que la DGT vol implementar aquestes mesures, encara han de ser aprovades al Congrés dels Diputats. Actualment, el Govern no té majoria, i per això l'aprovació no és segura. Tot i que aquesta normativa està pensada per augmentar la seguretat viària i reduir els accidents de trànsit, és probable que enfronti cert debat i possibles modificacions abans d'entrar en vigor.

Aquesta nova regulació, si s'aprova, marcaria una evolució significativa en l'àmbit de la seguretat viària a Espanya, posant èmfasi no només en el consum de substàncies il·legals, sinó també en la influència de medicaments a la conducció. La proposta subratlla la importància de conduir en les millors condicions i la responsabilitat que comporta estar al volant, un missatge que la DGT espera reforçar per protegir tots els usuaris de les carreteres.