Sóc advocat i t'explico què has de fer si vols registrar una marca o patent

per Pol Nadal

Registrar una marca o patent és essencial per protegir els teus drets de propietat intel·lectual a Espanya. T'explico els passos que cal seguir per fer-ho correctament i assegurar la protecció legal de les teves invencions o signes distintius.

En primer lloc, distingeix entre marca i palesa. Una marca és un signe que identifica i distingeix productes o serveis al mercat. Una patent protegeix una nova invenció que implica activitat inventiva i té aplicació industrial. Identifica quin tipus de protecció necessites per crear-lo.

Per registrar una marca, feu una cerca prèvia a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM). Així, comprovaràs que no hi hagi una marca similar o idèntica ja registrada. Això evita conflictes i augmenta les possibilitats d'èxit a la teva sol·licitud.

Prepara la sol·licitud de registre de marca. Inclou el signe que vols protegir i especifica els productes o serveis associats. És important classificar correctament aquests productes segons la Classificació de Niça. Una descripció precisa facilita el procés i amplia la protecció.

| Canva Pro, XCatalunya

Presenta la sol·licitud a l' OEPM, ja sigui de forma presencial o telemàtica. Assegureu-vos d'abonar les taxes corresponents i conservar el justificant de pagament. L'OEPM examinarà la teva sol·licitud i publicarà l'anunci al Butlletí Oficial de la Propietat Industrial (BOPI).

Durant el període de publicació, tercers poden presentar oposicions si consideren que la teva marca vulnera els seus drets. Si això passa, tindràs oportunitat de respondre i defensar la teva sol·licitud. És recomanable comptar amb assessorament legal en aquesta etapa per enfortir la teva posició.

Si no hi ha oposicions o són resoltes a favor teu, l'OEPM concedirà el registre de la marca. Rebràs el títol acreditatiu i la teva marca quedarà protegida per deu anys, renovables indefinidament. Recordeu vigilar l'ús de la vostra marca i renovar el registre abans del vostre venciment.

Per registrar una patent, verifica que la teva invenció compleix els requisits de novetat, activitat inventiva i aplicació industrial. Realitza una cerca d'antecedents a l'OEPM per assegurar-te que no hi ha una patent similar. Això augmentarà les possibilitats d'èxit a la vostra sol·licitud.

Prepara la memòria descriptiva de la invenció, incloent-hi dibuixos i reivindicacions clares. És fonamental descriure detalladament el funcionament i les característiques del teu invent. Una redacció precisa protegeix millor els teus drets i evita interpretacions errònies.

Presenta la sol·licitud de patent a l'OEPM, pagant les taxes corresponents. L'oficina farà un examen de forma i fons, avaluant si es compleixen els requisits legals. Podran sol·licitar-te aclariments o modificacions durant el procés. És important respondre en temps i forma a aquestes comunicacions.

El procediment de concessió d'una patent pot durar uns quants anys. Un cop concedida, la patent t'atorga drets exclusius sobre la invenció durant vint anys. Has de pagar taxes de manteniment anuals per conservar la protecció. Això permet explotar comercialment la teva invenció i actuar contra infractors.

Protecció territorial: protecció limitada

Recorda que la protecció de la marca o la patent és territorial. Si vols protegir els teus drets a altres països, hauràs de sol·licitar el registre internacional o a cada jurisdicció corresponent. Hi ha acords i tractats que faciliten aquest procés, com el Sistema de Madrid per a marques i el Tractat de Cooperació en matèria de Patents (PCT).

És recomanable comptar amb un advocat o agent de la propietat industrial que t'assessori durant tot el procés. La seva experiència i coneixement tècnic poden facilitar el registre i evitar errors que comprometin els teus drets. A més, et poden ajudar a dissenyar una estratègia de protecció adequada a les teves necessitats.