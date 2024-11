Twitter crema pel preu d'una llista de la compra de Mercadona

per Sergi Guillén

El preu dels productes bàsics a Espanya no deixa de pujar, i els consumidors comencen a perdre la paciència. En els últims anys, la inflació ha colpejat durament les butxaques, fent que omplir un carretó de la compra sigui cada cop més costós.

El que abans n'hi havia prou per a tota una setmana ara només arriba a uns quants dies, i les famílies han d'ajustar el seu pressupost constantment per adaptar-se a aquesta nova realitat.

Mercadona, una de les cadenes de supermercats més emblemàtiques del país, ha estat un dels principals focus de les crítiques. Tot i que històricament ha estat valorada per oferir una relació qualitat-preu que atreia milers de consumidors, el context econòmic actual ha canviat les percepcions.

Polèmica a Twitter

A les xarxes socials i a les converses del dia a dia, moltes persones comenten que els preus dels productes a Mercadona ja no són el que solien ser. I que cada visita al supermercat resulta en una despesa més gran que l'esperada.

Les xarxes socials, com sol passar, s'han convertit en el lloc on els consumidors expressen la seva frustració. Twitter, en particular, ha estat testimoni d'una infinitat de debats, queixes i comparacions sobre el preu dels productes a Mercadona i altres supermercats del país.

En aquest context, una publicació recent d'un usuari ha generat un gran enrenou i ha tornat a posar la cadena valenciana a l'ull de l'huracà.

L'usuari @danielissimo1 va compartir a X (Twitter) una imatge que mostra una llista de la compra de Mercadona acompanyada d'un comentari que ha ressonat entre molts consumidors.

"Hem normalitzat que això passa de 60 euros. Una altra batalla perduda. UNA ALTRA." La fotografia il·lustra una compra variada amb productes com plàtans, gyozas, embotits, tomàquet fregit, bases de pizza, formatge i altres aliments bàsics que, en conjunt, superen els 60 euros.

La publicació no va trigar a fer-se viral acumulant desenes de milers d'interaccions. Entre els comentaris, destaca una barreja de frustració, resignació i crítica envers la situació econòmica actual. “Amb 60 euros abans omplia el carret, ara sembla que no hi porto res”, comentava un usuari.

Una cadena que sempre és al centre de la polèmica

No és la primera vegada que Mercadona es troba al centre de la polèmica. Fa tot just unes setmanes, la cadena va ser durament criticada. Després que sortís a la llum que alguns dels seus empleats van ser enviats a repartir comandes a domicili en ple temporal de la DANA.

Les imatges de carrers inundats i l'esforç dels treballadors no van trigar a viralitzar-se. Generant un debat sobre les condicions laborals i les prioritats de les grans empreses. Aquesta polèmica, sumada al descontentament pels preus, ha fet que Mercadona estigui al centre d'un escrutini constant per part dels consumidors.