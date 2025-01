El restaurant català que tanca després de 130 anys en funcionament

El restaurant Layon, un referent històric de la gastronomia catalana, ha abaixat la persiana de manera definitiva després de 130 anys d'història. Ubicat al centre de Granollers, aquest establiment va obrir les seves portes el 1892 de la mà d'Hilarión Planas, el besavi dels actuals propietaris. Ara, els germans Ramon i Josep Planas, quarta generació al capdavant del negoci, pengen el davantal i posen fi a més d'un segle de tradició per motius de jubilació i la manca de relleu generacional.

El Layon ha estat un punt de trobada emblemàtic a Granollers des de la seva fundació, destacant per la seva oferta de cuina tradicional catalana i la seva calidesa familiar. Al llarg de la seva història, el restaurant ha estat testimoni dels canvis en la societat i la ciutat, mantenint-se fidel a les seves arrels. La seva època de major esplendor va arribar als anys 60, quan es va consolidar com un dels principals restaurants de Granollers. No obstant això, fins al dia del seu tancament, va continuar sent un lloc destacat al centre de la ciutat.

Entre els plats més emblemàtics del restaurant es trobaven els canelons, els calamars i, sobretot, els seus famosos esmorzars de forquilla. Aquestes especialitats incloïen clàssics de la gastronomia catalana com el fricandó, les manetes de porc i el capipota, tots elaborats amb productes de temporada i receptes tradicionals transmeses al llarg de les generacions.

El tancament: un punt final agredolç

Els germans Planas afronten el tancament del Layon amb sentiments trobats. En declaracions al programa Tot es Mou de TV3, van expressar la seva tristesa per acomiadar-se dels clients, amics i treballadors que durant anys van fer del Layon un lloc especial. No obstant això, també van manifestar alegria en poder gaudir de la seva merescuda jubilació després de dècades de dedicació al negoci familiar.

En una entrevista amb l'Agència EFE, Josep Planas va expressar la seva preocupació pel futur de la cuina tradicional catalana. Segons ell, la manca de relleu generacional en negocis familiars com el seu podria significar la desaparició gradual d'aquestes propostes culinàries: "A poc a poc la cuina tradicional deixarà d'existir". Els germans també van assenyalar que la creixent dificultat per trobar personal qualificat en el sector de l'hostaleria ha estat un altre factor determinant en la seva decisió de tancar.

El futur incert de la gastronomia local

El tancament del restaurant Layon se suma al d'altres establiments històrics de Granollers, com la botiga de roba Casa Bassa, i a restaurants mítics de Catalunya com el Bar Boia de Cadaqués i el Xiringuito Miramar de Vilanova i la Geltrú. Aquest fenomen reflecteix els reptes que afronten els negocis familiars tradicionals en un panorama on l'alta cuina i els restaurants amb estrelles Michelin atreuen gran part dels professionals formats en el sector.

Encara que els germans Planas no descarten que algun descendent pugui reprendre l'hostaleria en el futur, afirmen que per ara no s'imaginen un nou Layon. El restaurant tanca com un referent de la cuina catalana i com un testimoni del que va ser un negoci familiar ple de dedicació i amor per la gastronomia.

L'adéu del Layon marca el final d'una etapa per a Granollers i deixa un buit en l'escena culinària local. No obstant això, el seu llegat, construït al llarg de 130 anys, perdurarà en la memòria de qui va tenir el privilegi de gaudir de la seva hospitalitat i la seva cuina tradicional.