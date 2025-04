Descompte exclusiu per 5 litres d'oli d'oliva verge extra català a Bonpreu

per Pol Nadal

L'oli d'oliva és un dels productes bàsics imprescindibles a les cuines catalanes, un element que combina tradició, salut i sabor. En els últims anys, ha cobrat encara més rellevància a causa de l'augment generalitzat en els seus preus, provocat per condicions climàtiques adverses que van afectar la producció d'olives en diverses regions espanyoles. Davant d'aquesta situació, molts consumidors busquen constantment ofertes atractives per garantir qualitat sense que el pressupost familiar es vegi afectat significativament.

Precisament en aquest context de mercat, les promocions especials en oli d'oliva verge extra resulten especialment interessants per als clients més exigents. Bonpreu, un dels supermercats més reconeguts a Catalunya per la seva selecció acurada de productes locals i de qualitat, ha llançat recentment una promoció exclusiva que mereix atenció per part dels consumidors conscients i amants del bon oli.

| Bonpreu, Wirestock, XCatalunya

Descompte important en oli català

Actualment, Bonpreu ofereix un descompte atractiu en l'oli d'oliva arbequina verge extra de la marca Germanor, disponible en garrafes de 5 litres. El preu original d'aquest producte era de 46,99 euros, però gràcies a aquesta promoció exclusiva, ara està disponible a tan sols 39,95 euros. Això implica un estalvi significatiu de més de 7 euros, situant el litre en un preu altament competitiu de 7,99 euros.

Aquest oli destaca especialment per la seva varietat arbequina, coneguda per produir un oli més suau i delicat, amb aromes afruitats i notes dolces que el fan ideal per consumir en cru. Germanor és una marca que cuida especialment la procedència dels seus productes, garantint una qualitat superior en estar elaborats amb olives cultivades en terres catalanes, sota estrictes normes de qualitat.

Qualitat local i usos culinaris

Aquest oli d'oliva arbequina verge extra, amb Denominació d'Origen Protegida (DOP), és particularment apreciat en la gastronomia catalana. La seva versatilitat a la cuina permet realçar sabors tant en plats freds com en elaboracions calentes. És ideal per amanir amanides, adobar torrades o preparar receptes tan emblemàtiques com el "pa amb tomàquet", a més de ser perfecte per acompanyar peixos i verdures al vapor, potenciant delicadament els seus sabors naturals.

Un suggeriment gastronòmic senzill, però exquisida per gaudir plenament d'aquest oli és preparar una amanida típica catalana amb productes frescos com tomàquet, ceba, bacallà dessalat, olives negres i, per descomptat, un generós raig d'oli d'oliva arbequina Germanor. Aquesta combinació senzilla, però saborosa, ressaltarà les virtuts d'aquest oli local, aportant un toc autèntic i saludable a la taula.

| Bonpreu

Una promoció que s'acaba

La promoció a Bonpreu estarà disponible per temps limitat, cosa que fa encara més rellevant aprofitar aquesta oportunitat per abastir el rebost domèstic amb un producte d'excel·lent qualitat a un preu considerablement reduït. Sens dubte, és una ocasió perfecta per als consumidors catalans que busquen mantenir la qualitat en la seva dieta diària, recolzant al mateix temps l'economia local.