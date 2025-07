Les recomanacions del BBVA que molts ja segueixen

En un entorn econòmic marcat per la volatilitat i una inflació que, tot i que moderada, ha deixat una empremta profunda en el poder adquisitiu de les llars, la gestió de les finances personals ha passat de ser una bona pràctica a una necessitat imperiosa.

Els ciutadans cerquen activament fórmules per optimitzar els seus ingressos, construir un coixí de seguretat i mirar al futur amb més tranquil·litat. En aquest context, les entitats financeres han començat a evolucionar el seu rol tradicional, passant de ser mers proveïdors de productes a convertir-se en assessors proactius en el dia a dia dels seus clients. La tecnologia i la digitalització són les grans aliades en aquesta transformació, cosa que permet un acompanyament personalitzat i constant.

Aquest canvi de paradigma respon a una demanda clara del mercat: els usuaris ja no volen només un lloc on guardar els seus diners, sinó eines intel·ligents que els ajudin a gestionar-los millor. BBVA ha sabut interpretar aquesta necessitat, articulant una estratègia integral de salut financera que busca apoderar els seus clients a través de la tecnologia i el coneixement.

La digitalització com a pont cap a una millor economia personal

Lluny de guardar els seus mètodes com un secret gelosament protegit, BBVA ha fet públiques les directrius que conformen el seu model de benestar financer. L'entitat ha estructurat un itinerari clar i accessible, basat en quatre pilars fonamentals, dissenyat perquè qualsevol persona, sense necessitat de ser un expert en finances, pugui prendre el control de la seva economia.

Aquest enfocament no es basa en consells genèrics, sinó en la integració d'eines pràctiques dins de la seva aplicació mòbil, convertint el telèfon intel·ligent en un veritable centre de comandament financer.

El primer pas proposat pel banc és el control exhaustiu del dia a dia. La premissa és senzilla: no es pot gestionar allò que no es mesura. Per això, l'aplicació de BBVA ofereix funcionalitats que categoritzen automàticament les despeses, cosa que permet a l'usuari visualitzar de manera gràfica on es destinen els seus diners cada mes. A més, facilita la creació de pressupostos personalitzats per categories i envia notificacions sobre pròxims càrrecs, com subscripcions o rebuts, eliminant el factor sorpresa i permetent una planificació més eficient.

Control de despeses i estalvi automàtic: els pilars del dia a dia

El segon pilar és el foment de l'hàbit de l'estalvi, una de les principals preocupacions per a les famílies espanyoles. Conscient que la disciplina és l'obstacle més gran, BBVA ha integrat solucions d'estalvi automatitzat.

A través de regles senzilles, com l'arrodoniment de les compres amb targeta o la programació de traspassos automàtics a un compte d'estalvi cada vegada que es cobra la nòmina, el banc ajuda els seus clients a construir un coixí financer gairebé sense adonar-se'n. Aquestes funcionalitats converteixen l'estalvi en un procés orgànic i constant, fonamental per fer front a imprevistos i assolir fites a mitjà termini.

El tercer esglaó de la cadena és la gestió responsable del deute. En un món on l'accés al crèdit és relativament senzill, és crucial entendre la mateixa capacitat d'endeutament per no caure en espirals de sobreendeutament. La plataforma del banc proporciona una visió clara del nivell de deute del client, calculant la seva ràtio d'endeutament i oferint un límit recomanat. Aquesta transparència fomenta un ús conscient del crèdit, alineant les decisions de finançament amb la salut financera a llarg termini.

Finalment, el quart pilar se centra en la planificació del futur. BBVA acompanya el client en la definició de les seves fites a llarg termini, sigui la compra d'un habitatge, el finançament dels estudis dels fills o la preparació per a la jubilació. Per això, ofereix un ventall de productes d'inversió i plans de pensions adaptats a diferents perfils de risc i horitzons temporals, sempre amb l'objectiu de proporcionar estabilitat i seguretat financera en cada etapa de la vida. Amb aquesta estratègia, el banc no només ven un producte, sinó que teixeix una relació de confiança i assessorament a llarg termini.