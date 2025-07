El lot estalvi refrescant per a l’estiu amb més d’un 40 % de descompte a Bonpreu

L'estiu no només porta amb ell un desig de descans i desconnexió, sinó també un canvi palpable en els nostres hàbits de consum. Les altes temperatures conviden a reunions socials més freqüents, a aperitius improvisats a la terrassa i a buscar solucions pràctiques i econòmiques per gaudir sense complicacions. En aquest context, el consumidor actual, cada cop més informat i conscient del seu pressupost, cerca activament ofertes que li permetin mantenir el seu estil de vida sense que la seva butxaca se'n ressenti.

Un aperitiu complet per menys de 6 euros

Fins al pròxim 28 de juliol, els clients de Bonpreu i Esclat podran trobar als seus lineals el "Lot Estalvi", una combinació de productes pensada per protagonitzar qualsevol trobada estiuenca. L'oferta destaca no només per la seva conveniència, sinó pel seu preu agressiu de 5,45 €, la qual cosa representa un estalvi superior al 40 % si es compara amb la compra de cada article per separat.

Però, què conté exactament aquest lot i per què resulta tan atractiu?

Còctel Top 5 de Frit Ravich (170 g): Un clàssic indispensable en qualsevol aperitiu. Aquesta barreja de fruits secs i blat de moro fregit de la reconeguda marca gironina Frit Ravich ofereix la varietat i el punt de sal perfectes per obrir la gana. El seu preu habitual és de 2,75 €.

Patates fregides casolanes de Frit Ravich (160 g): El complement cruixent per excel·lència. Aquestes patates, de tall més gruixut i estil artesanal, aporten una textura i un sabor que evoquen les patates de xurreria de tota la vida. Es venen normalment per 2,19 €.

Galetes salades de formatge de Birba (150 g): El toc distintiu del lot. Les galetes Birba són sinònim de qualitat i tradició. El seu intens sabor a formatge les converteix en una base ideal per a canapès —proveu d'afegir-hi una punta de sobrassada o un toc de melmelada de figues— o per gaudir-les soles. El seu preu estàndard és de 2,99 €.

Refresc Coca-Cola Zero (1,25 L): L'espurna refrescant i sense sucres que completa la selecció. Una beguda universal que agrada a la majoria i que resulta perfecta per combatre la calor de l'estiu. El seu cost habitual és d'1,49 €.

El valor real: un estalvi directe de gairebé 4 euros

La matemàtica darrere d'aquesta oferta és clara i transparent. Sumant els costos individuals de cada producte (2,75 + 2,19 + 2,99 + 1,49), el preu total del conjunt ascendiria a 9,42 €. En adquirir el "Lot Estalvi" per 5,45 €, el client es beneficia d'un estalvi net i directe de 3,97 €, la qual cosa es tradueix en un descompte real del 42,1 %.

Aquesta estratègia comercial resulta beneficiosa per partida doble. D'una banda, el consumidor accedeix a un pack complet per a un "moment de consum" específic a un preu imbatible.

D'altra banda, el supermercat fomenta la venda creuada de productes de marques líders, assegurant una rotació d'estoc eficient i fidelitzant la seva clientela amb ofertes d'alt valor percebut.

En definitiva, la proposta de Bonpreu és un clar exemple de com la distribució moderna s'adapta a un consumidor que no renuncia a la qualitat ni als petits plaers, però que planifica la seva cistella de la compra amb intel·ligència i cerca maximitzar cada euro invertit. Una oportunitat perfecta per tenir el rebost a punt per a aquella visita inesperada o per donar-se un caprici refrescant durant les tardes de juliol.