La reacció d'un tiktoker argentí després de visitar la Seu Vella de Lleida

El tiktoker argentí @romansocias ha revolucionat les xarxes socials després de compartir la seva experiència a la impressionant Seu Vella de Lleida, una de les joies del patrimoni arquitectònic català. Als seus vídeos, Romancito no amaga la seva sorpresa davant la majestuositat de la catedral, un monument gòtic construït al segle XIII i enclavat al cim d'un turó, des d'on domina la ciutat de Lleida. Aquest lloc, encara que menys conegut que altres destins a Espanya, ha deixat en influencer argentí meravellat per la seva història i bellesa, qualificant-la com a “impressionant”.

Durant la visita, Roman va destacar alguns dels elements més característics de la Seu Vella, com el claustre, que és un dels més grans i singulars de l'arquitectura gòtica a Europa. A diferència d'altres claustres, que solen ser més tancats i dedicats a la contemplació privada, el claustre de la Seu Vella s'obre cap a l'exterior i ofereix unes vistes espectaculars de Lleida i de la plana circumdant. Aquest disseny particular no només afegeix valor estètic, sinó que connecta de manera única la catedral amb el seu entorn, un detall que va deixar impressionat el creador de contingut, que va expressar a les seves xarxes que es tractava d'un “lloc màgic”.

L'ascens al campanar va ser un altre dels moments destacats al vídeo de Romancito. Pujar els 238 esglaons fins al cim del campanar, que s'alça a 60 metres d'alçada, és un desafiament que permet apreciar vistes excepcionals de tota la ciutat i els voltants. Roman va descriure l'experiència com a exhaustiva, però absolutament recompensant, subratllant com cada racó de la catedral sembla estar pensat per oferir una perspectiva diferent del paisatge català.

Un lloc històric

A més a més de la seva arquitectura, la Seu Vella és un lloc ple d'història i simbolisme. Durant la Guerra de Successió Espanyola, la catedral va ser convertida en una fortalesa militar, i durant la Guerra Civil Espanyola, es va utilitzar com a camp de concentració, la qual cosa marca la Seu Vella no només com un monument arquitectònic, sinó també com un testimoni de la història i les lluites de la regió. Roman va subratllar que aquesta connexió amb el passat li atorga un pes emocional que altres monuments no tenen, cosa que afegeix una dimensió profunda a la visita.

El vídeo del tiktoker ha tingut una gran repercussió, despertant l'interès de molts per conèixer la Seu Vella, un monument que, segons Romancito, mereix més visibilitat tant dins com fora d'Espanya. Els comentaris a les publicacions inclouen missatges d'admiració pel patrimoni cultural de Catalunya i expressions de sorpresa d'usuaris que no coneixien l'existència d'aquest monument.

La visita del tiktoker argentí ha posat al mapa internacional la Seu Vella de Lleida, un lloc que combina bellesa arquitectònica, història i una connexió única amb l'entorn. La reacció entusiasta de Roman és un reflex de la impressió que aquest monument pot deixar en qualsevol que el visiti, consolidant-se com una destinació turística que val la pena descobrir i preservar.