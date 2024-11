Quin dia cobraràs la pensió aquest mes a CaixaBank?

Cada mes, milers de jubilats a Espanya esperen amb ànsies l'arribada de la pensió, un ingrés fonamental per cobrir les necessitats bàsiques. Els bancs juguen un paper clau en proporcionar informació anticipada sobre el dia exacte en què faran el pagament d'aquestes pensions, permetent als beneficiaris planificar-ne millor les finances. El novembre de 2024, CaixaBank ha confirmat que avançarà el pagament de les pensions contributives, i oferirà als seus clients la possibilitat de disposar dels seus diners abans del que és habitual.

CaixaBank s'ha destacat en els darrers anys pel seu compromís amb els pensionistes, implementant mesures que en facilitin l'accés d'hora als fons. En aquesta ocasió, l'entitat ha anunciat que el pagament de la pensió corresponent al novembre es farà el dia 24, un dia abans de la data establerta per l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). Això significa que els clients de CaixaBank podran comptar amb la pensió des de diumenge, una mesura que, encara que sembli un avançament menor, representa un alleujament important per a aquells que depenen d'aquesta ajuda econòmica per organitzar les despeses de final de mes.

En condicions normals, la data d'abonament de les pensions és el dia 25 de cada mes, ja que l'INSS fa aquests pagaments a mes vençut. Tot i això, les entitats financeres tenen la potestat d'escollir quan posar aquests fons a disposició dels seus clients, i moltes opten per avançar el pagament uns dies. En el cas de CaixaBank, aquesta decisió és part de la seva política de suport als jubilats, brindant-los més flexibilitat per accedir als seus diners i, així, evitar possibles dificultats econòmiques els dies previs.

| CaixaBank

Dates d'altres entitats bancàries

Aquest avenç de CaixaBank no és un cas aïllat, ja que altres entitats bancàries també han optat per anticipar el pagament de les pensions al mes de novembre. Per exemple, Bankinter ha confirmat que farà l'abonament el dia 21 de novembre, seguit pel Banco Santander, que ho farà el dia 22. Aquestes decisions responen, en part, a la competència entre els bancs per oferir millors serveis als seus clients pensionistes, un col·lectiu en creixement i de gran rellevància al sistema bancari espanyol.

Per als que no siguin clients de CaixaBank ni de les entitats que avancen el pagament, és important recordar que altres bancs com BBVA, Sabadell, Ibercaja, Unicaja Banc, ING i Abanca han programat la data de pagament per al 25 de novembre, que és el dia oficial establert per l'INSS. D'altra banda, alguns bancs com Laboral Kutxa i EVO Banc ingressaran les pensions als clients més tard, el 27 de novembre i el 2 de desembre, respectivament. Això mostra que no totes les entitats segueixen la mateixa política de bestreta, cosa que genera diferències significatives en la disponibilitat de fons entre els pensionistes.