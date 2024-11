S'esgotarà: Lot estalvi a Bonpreu i Esclat amb més del 50% de descompte

Bonpreu i Esclat llancen una oferta especial. Fins al 18 de novembre, o fins a esgotar existències, tens l'oportunitat d'aconseguir un lot estalvi amb més del 50% de descompte sobre el preu original. Aquest lot inclou una selecció de productes essencials de qualitat, ara disponibles per tan sols 9,95 €, davant del preu habitual de 22,20 €.

Detalls del lot: vi Viña Esmeralda, espaguetis Garofalo, tonyina Cuca i brou Gallina Blanca

Aquest lot estalvi està compost per una combinació de productes que et permetran preparar menjars deliciosos i complets. Inclou una ampolla de vi blanc ecològic Vinya Esmeralda, del DO Penedès, de 750 ml. Aquest vi, conegut per la seva frescor i aroma floral, és ideal per acompanyar plats de peix o amanides, brindant un toc especial als àpats.

| BonpreuEsclat

També trobareu un paquet d'espaguetis Garofalo, de 500 g. La pasta Garofalo s'elabora seguint els mètodes tradicionals italians, utilitzant sèmola de blat dur d'alta qualitat, cosa que garanteix una textura perfecta en cuinar-la. Els espaguetis són una opció versàtil, perfecta per combinar amb salses, verdures o qualsevol ingredient que prefereixis.

El lot també inclou tres llaunes de tonyina clara en oli d'oliva Cuca, amb 48 g cadascuna. La tonyina Cuca és coneguda per la seva qualitat i sabor autèntic, sent una excel·lent font de proteïnes. Pots gaudir-lo en amanides, entrepans o fins i tot com a aperitiu, afegint un toc de sabor a qualsevol preparació.

Finalment, el lot compta amb dos litres de brou gurmet Gallina Blanca. Un dels vins és de pollastre amb pernil i l'altre és de pollastre de corral. Aquests vins, elaborats amb ingredients 100% naturals i sense conservants, són perfectes per preparar sopes, guisats o simplement gaudir com una reconfortant beguda calenta. El seu sabor fa que qualsevol plat sigui més saborós i nutritiu.

| XCatalunya, BonpreuEsclat, kovaciclea de Getty Images Signature

Tot el que necessites per a un àpat complet, a un preu reduït

Aquest lot estalvi de Bonpreu i Esclat ofereix tot el necessari per a un menjar variat i nutritiu. Amb el vi blanc ecològic Viña Esmeralda, els espaguetis Garofalo, la tonyina Cuca i el brou Gallina Blanca, tindràs la base perfecta per cuinar un dinar o sopar deliciós sense complicacions. A més, amb un preu reduït de 9,95 €, estàs estalviant més d'un 50% sobre el seu valor original, cosa que el converteix en una excel·lent opció per omplir el rebost i gaudir de productes de qualitat a un preu assequible.

L'oferta estarà disponible fins al 18 de novembre, o fins que s'esgotin les existències. Acosta't a la teva botiga Bonpreu o Esclat més propera i fes-te amb aquest lot estalvi per gaudir de menjars deliciosos i saludables amb productes de qualitat superior. Bonpreu i Esclat ofereixen productes de qualitat a preus assequibles.