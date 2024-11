Pernil i vi amb més de 20 euros de descompte a Bonpreu i Esclat

Bonpreu i Esclat han llançat una oferta exclusiva que combina el sabor de la xarcuteria ibèrica amb l'aroma d'un vi de qualitat. Fins al 18 de novembre, els clients podran aprofitar aquest lot estalvi, que inclou productes de qualitat superior amb un descompte de més de 20 euros sobre el preu habitual. Aquest lot està disponible per 44,95 € (abans 65,93 €). És una oportunitat ideal per als que busquen la combinació perfecta de pernil i vi per acompanyar els seus àpats i celebracions.

Detalls del lot: Qualitat i sabor garantits

El lot estalvi que ofereix Bonpreu i Esclat està pensat per a aquells que volen gaudir d'una experiència gurmet en la comoditat de casa seva. Inclou dues ampolles de vi negre ecològic Lignum, originari de la DO Penedès, un vi conegut pel sabor robust i equilibrat. Aquest vi, elaborat amb raïms cultivats de manera sostenible, ofereix aromes a fruits vermells i un toc especiat que el fa perfecte per maridar amb plats elaborats o amb una bona taula d'embotits.

El lot també inclou un maletí de pernil d'esquer ibèric Llegat Ibèric, amb 15 sobres de 50% raça ibèrica. Aquest pernil, amb una textura suau i un sabor intens, és el resultat d'un acurat procés de curació que garanteix una qualitat superior. Cadascun dels sobres està perfectament envasat per conservar la frescor i el sabor autèntic del pernil ibèric. És una opció còmoda i deliciosa per compartir en reunions o per gaudir en un àpat especial.

Vi i pernil: La combinació perfecta per a qualsevol ocasió

El vi i el pernil han estat des de sempre una combinació clàssica a la gastronomia mediterrània. Amb aquesta oferta, Bonpreu i Esclat permeten als clients portar a casa aquesta parella perfecta a un preu immillorable. El vi Lignum, amb les notes afruitades i especiades, complementa de manera excel·lent el sabor del pernil ibèric, que destaca pel seu equilibri entre el greix i la carn, creant una experiència gastronòmica única.

Aquest lot està pensat per als qui gaudeixen dels plaers de la vida i busquen compartir moments especials amb els seus éssers estimats. Ja sigui per a un sopar íntim, una reunió familiar o una celebració amb amics, aquesta combinació de vi i pernil és ideal per sorprendre i delectar tots els convidats.

El vi Lignum, que forma part d'aquest estalvi lot, prové de vinyes ecològiques situades a la regió del Penedès, una zona reconeguda per la qualitat dels seus vins. Aquest vi negre ecològic es fa amb una selecció de varietats que inclouen Garnatxa, Syrah i Merlot, raïms que aporten al vi un perfil aromàtic molt equilibrat. Els matisos de fruites madures i les notes especiades ho fan un vi elegant, ideal tant per acompanyar carns rostides com per gaudir amb una taula de formatges i embotits.

La producció ecològica del Lignum no només garanteix un producte d'alta qualitat, sinó també un respecte total pel medi ambient, en utilitzar mètodes de cultiu sostenibles que tenen cura de la biodiversitat de l'entorn. Aquest vi es presenta com una opció perfecta per als que valoren tant el sabor com la procedència dels productes que consumeixen.

El pernil d'esquer ibèric Llegat Ibèric és un producte que es distingeix per la qualitat i el sabor. Elaborat amb porcs de 50% raça ibèrica, aquest pernil compta amb un procés de curació de més de 24 mesos, cosa que li confereix un sabor profund i una textura que es desfà al paladar. Cada sobre de pernil està acuradament envasat per mantenir la seva frescor i la seva característica aroma, oferint una experiència única a cada mos.

Aquest pernil és ideal per acompanyar amb una copa de vi, com a aperitiu abans d'un àpat o fins i tot com a part d'una taula d'embotits i formatges. El seu sabor delicat i la seva textura sedosa fan que cada rodanxa sigui un veritable delit, perfecte per als qui gaudeixen dels sabors autèntics i tradicionals.