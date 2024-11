La queixa d'un home cap a Mercadona: 'Aquest nou envàs no...'

Antonio A., usuari de Twitter, va compartir la seva insatisfacció a la xarxa social amb el nou envàs del suc de taronja Hacendado, una de les marques pròpies de la cadena de supermercats. En el seu missatge, Antonio es queixa que el nou envàs no és opac, com l'anterior, cosa que, segons ell, podria afectar la qualitat del producte en no protegir-lo de la llum. "Aquest nou envàs no és opac. No protegeix el producte igual que l'anterior. Deixar 5 minuts un got de suc no farà que se'n vagin les vitamines, però hores de llum sí. Per què no torneu a l'anterior?", va escriure al seu tuit, acompanyat d'una imatge del nou envàs del suc.

Antonio, en el seu comentari, suggereix que el nou envàs podria estar permetent que la llum directa degradi les vitamines i el sabor del suc. A més, compara aquest canvi amb l'envàs del suc de mandarina, que aparentment continua sent opac, i qüestiona l'empresa sobre per què no es manté el mateix estàndard per a tots dos productes.

La resposta de Mercadona no va trigar a arribar. Des del compte oficial de Twitter, la cadena va respondre de manera atenta i professional al comentari d'Antonio, agraint la seva observació i assegurant-li que passarien la informació als responsables del producte perquè avaluessin la seva inquietud. “Hola, Antonio! Passarem nota dels teus comentaris sobre l'envàs del suc de taronja als responsables perquè els valorin. Podries dir-nos a quina botiga compres habitualment? Una salutació!”, va escriure Mercadona, mostrant interès a conèixer més detalls sobre el cas i en l'opinió dels seus clients.

La importància de l'envàs en productes com el suc de taronja

La funció principal d'un envàs és protegir el producte de factors externs que puguin alterar-ne la composició o la qualitat. En el cas dels sucs, l'envàs adequat és crucial per conservar-ne les propietats nutricionals i el sabor. L'exposició perllongada a la llum, en particular, pot fer que certs nutrients, com la vitamina C, es degraden amb el temps. A més, la llum també pot afectar el sabor, fent que el producte perdi frescor o adquireixi un gust amarg si no es protegeix adequadament.

Els envasos opacs s'utilitzen a la indústria alimentària precisament per evitar la degradació dels nutrients i el deteriorament del sabor en productes que contenen vitamines i antioxidants sensibles a la llum. En el cas del suc de taronja, que és ric en vitamina C, un envàs opac ajuda a conservar millor les seves propietats, ja que minimitza el contacte amb la llum, mantenint el producte en millors condicions fins al consum.

Aquest tipus de preocupacions no són infundades, ja que hi ha estudis que demostren que l'exposició a la llum i la calor pot reduir la quantitat de vitamina C als sucs. En supermercats, on els productes poden estar a les prestatgeries durant llargs períodes i sota llum artificial, un envàs que protegeixi adequadament el contingut es torna fonamental per garantir la qualitat del producte fins que arribi a mans del consumidor.