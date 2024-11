El gest de Bonpreu amb els seus treballadors que deixa en evidència Mercadona

Avui, 4 de novembre, la cadena de supermercats Bonpreu i Esclat ha compartit una decisió que ha sorprès positivament els seus treballadors i clients. En un missatge publicat al vostre compte oficial de Twitter, l'empresa ha anunciat que diversos dels seus establiments.

A les comarques de Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, el Tarragonès, el Baix Camp, l'Alt Camp i el Baix Penedès romandran tancats fins que es desactivi l'alerta. Aquest gest, realitzat en un context de risc meteorològic, reflecteix el compromís de Bonpreu amb la seguretat i benestar dels seus empleats i clients.

Un missatge aplaudit per la població

La publicació, acompanyada d'un missatge en què Bonpreu subratlla que "la seguretat de tots és la nostra prioritat", ha estat molt ben rebuda a les xarxes socials. La mesura, que garanteix la protecció del personal davant de la possible amenaça de fortes pluges, es destaca també per la seva claredat i transparència.

Bonpreu ha promès informar de qualsevol canvi i espera que les condicions meteorològiques millorin per poder reprendre l'activitat a les botigues. Aquest enfocament proactiu i respectuós amb els treballadors contrasta amb altres decisions que han pres altres grans cadenes de supermercats en situacions semblants.

El contrast amb Mercadona

Un cas recent ha estat el de Mercadona, una de les principals competidores de Bonpreu a Catalunya. Durant la passada DANA que va afectar diverses zones, Mercadona va enviar un dels seus treballadors a lliurar comandes enmig de condicions climàtiques adverses.

Les fortes pluges i les complicacions a la xarxa viària van fer que aquest treballador quedés totalment atrapat i hagués de ser rescatat pels diferents serveis d'emergència. A les imatges difoses del rescat, el vehicle de Mercadona apareix amb el logo de la companyia pixelat. Això va despertar controvèrsia a les xarxes socials, on es va qüestionar l'ètica de l'empresa pel que fa a la protecció dels seus empleats.

| RTVE

L'incident amb Mercadona va provocar una onada de crítiques, i la companyia va ser acusada de posar en risc els seus empleats. En prioritzar el compliment dels seus lliuraments sobre la seguretat del personal.

En contrast, la decisió de Bonpreu de tancar les botigues a les zones afectades i mantenir informats els seus clients i treballadors sobre la situació. Evidencia una política d'empresa més centrada en el benestar col·lectiu i la responsabilitat social.

Molts usuaris a les xarxes han assenyalat la diferència d'actituds entre les dues empreses. Mentre Bonpreu opta per prevenir qualsevol risc per als seus treballadors, Mercadona ha estat percebuda com una companyia que prioritza el negoci fins i tot quan les condicions no són segures. El cas del treballador atrapat durant la DANA i la polèmica de la imatge amb el logotip pixelat en el rescat són recordatoris.

Que la seguretat dels empleats és una qüestió que no es pot ignorar. Les decisions empresarials en aquests contextos d'emergència climàtica no només afecten la seguretat immediata dels treballadors. Si no, també a la reputació i la percepció que els clients tenen de cada companyia.