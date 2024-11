La queja de un hombre hacia Mercadona: 'Este nuevo envase no...'

Antonio A., usuario de Twitter, compartió su insatisfacción en esta red social con el nuevo envase del zumo de naranja Hacendado, una de las marcas propias de la cadena de supermercados. En su mensaje, Antonio se queja de que el nuevo envase no es opaco, como el anterior, lo que, según él, podría afectar la calidad del producto al no protegerlo de la luz. "Este nuevo envase no es opaco. No protege el producto igual que el anterior. Dejar 5 minutos un vaso de zumo no va a hacer que se 'vayan' las vitaminas, pero horas de luz sí. ¿Por qué no volvéis al anterior?", escribió en su tuit, acompañado de una imagen del nuevo envase del zumo.

Antonio, en su comentario, sugiere que el nuevo envase podría estar permitiendo que la luz directa degrade las vitaminas y el sabor del zumo. Además, compara este cambio con el envase del zumo de mandarina, que aparentemente sigue siendo opaco, y cuestiona a la empresa sobre por qué no se mantiene el mismo estándar para ambos productos.

La respuesta de Mercadona no tardó en llegar. Desde su cuenta oficial de Twitter, la cadena respondió de manera atenta y profesional al comentario de Antonio, agradeciendo su observación y asegurándole que pasarían la información a los responsables del producto para que evaluaran su inquietud. “¡Hola, Antonio! Vamos a pasar nota de tus comentarios sobre el envase del zumo de naranja a los responsables para que los valoren. ¿Podrías decirnos en qué tienda compras habitualmente? ¡Un saludo!”, escribió Mercadona, mostrando interés en conocer más detalles sobre el caso y en la opinión de sus clientes.

La importancia del envase en productos como el zumo de naranja

La función principal de un envase es proteger el producto de factores externos que puedan alterar su composición o calidad. En el caso de los zumos, el envase adecuado es crucial para conservar sus propiedades nutricionales y su sabor. La exposición prolongada a la luz, en particular, puede hacer que ciertos nutrientes, como la vitamina C, se degraden con el tiempo. Además, la luz también puede afectar al sabor, haciendo que el producto pierda frescura o adquiera un gusto amargo si no se protege adecuadamente.

Los envases opacos se utilizan en la industria alimentaria precisamente para evitar la degradación de los nutrientes y el deterioro del sabor en productos que contienen vitaminas y antioxidantes sensibles a la luz. En el caso del zumo de naranja, que es rico en vitamina C, un envase opaco ayuda a conservar mejor sus propiedades, ya que minimiza el contacto con la luz, manteniendo el producto en mejores condiciones hasta su consumo.

Este tipo de preocupaciones no son infundadas, ya que existen estudios que demuestran que la exposición a la luz y al calor puede reducir la cantidad de vitamina C en los zumos. En supermercados, donde los productos pueden estar en las estanterías durante largos periodos y bajo luz artificial, un envase que proteja adecuadamente el contenido se vuelve fundamental para garantizar la calidad del producto hasta que llegue a manos del consumidor.