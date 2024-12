Caixabank ho fa oficial: La novetat que arriba a les oficines

CaixaBank, popularment conegut com a La Caixa, és un dels bancs més importants de l'Estat espanyol. Després de la fusió amb Bankia, s'ha convertit en una gran entitat financera, al costat de BBVA i Santander. Les tres competeixen per a guanyar mercat i aconseguir clients. Amb el canvi de seu de Catalunya al País Valencià, s'esperava una pèrdua de clients a Catalunya que no s'ha materialitzat.

CaixaBank ha fet un pas significatiu cap a la inclusió financera en implementar un servei de videointerpretació en llengua de signes a les seves oficines. Aquest avenç, anomenat SVisual, està dissenyat per facilitar la comunicació amb clients amb discapacitat auditiva, permetent accedir a informació sobre serveis financers de manera més accessible.

Implementació del servei SVisual

El servei SVisual permet que els clients rebin informació financera mitjançant un sistema de videointerpretació en temps real en llengua de signes. Això és possible gràcies a la intervenció d‟un intèrpret especialitzat. Aquest sistema garanteix que les interaccions a les sucursals es desenvolupin de manera fluida, millorant la transparència i fomentant l'autonomia de les persones amb discapacitat auditiva. A més, redueix la possibilitat d'errors derivats de malentesos a la comunicació.

Accés i disponibilitat

SVisual és un servei gratuït que reflecteix el compromís de CaixaBank amb l'accessibilitat i la inclusió financera. Els clients interessats poden sol·licitar una cita prèvia enviant un correu electrònic al gestor oa través de l'aplicació CaixaBankNow. Inicialment, el servei s'ha llançat com un programa pilot a 120 oficines de totes les comunitats autònomes. La previsió és estendre'l a tota la xarxa d'oficines de l'entitat durant el primer trimestre del 2025.

Col·laboració amb la Fundació CNSE

Aquest servei ha estat desenvolupat en col·laboració amb la Fundació CNSE. Aquesta entitat és una organització sense ànim de lucre dedicada a eliminar les barreres de comunicació i millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat auditiva. La Fundació CNSE ha creat solucions com a SVisual per promoure l'accessibilitat i la inclusió d'aquest col·lectiu a diversos àmbits de la societat.

Compromís amb l'accessibilitat

La implementació de SVisual se suma a altres iniciatives de CaixaBank orientades a millorar l'accessibilitat als serveis. L'entitat ha adaptat els caixers automàtics per incloure opcions d'alt contrast, vídeos informatius en llengua de signes i navegació guiada per veu per a persones amb discapacitat visual. A més, des del 2022, ofereix targetes amb codi de lectoescriptura braille, sent la primera entitat a Espanya a comercialitzar aquest tipus de targetes. Gràcies a això, es proporciona als usuaris amb discapacitat visual una experiència de pagament més accessible.

Impacte en la inclusió financera

Amb la introducció de SVisual, CaixaBank reforça el compromís amb la inclusió financera, assegurant que tots els clients puguin accedir a serveis financers de manera autònoma i sense barreres de comunicació. Aquesta iniciativa no només millora l'experiència del client, sinó que també estableix un precedent al sector bancari espanyol en termes d'accessibilitat i inclusió.

La implementació del servei de videointerpretació en llengua de signes per part de CaixaBank representa un avenç significatiu cap a una banca més inclusiva i accessible per a tothom.