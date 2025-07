Quants diners es poden treure d’un caixer de BBVA

per Max Riveras

Encara que la societat avança cap als pagaments amb targeta o mòbil, l'efectiu continua essent essencial per a moltes situacions quotidianes. El Banc d'Espanya va estimar recentment que el 66 % de les compres no recurrents en comerç físic es continuen fent en metàl·lic. Això demostra que, malgrat la digitalització, els caixers automàtics continuen essent una eina clau.

Tanmateix, existeix un doble límit a tenir en compte: el legal imposat per Hisenda i l'específic de cada entitat bancària. La normativa fiscal no imposa un topall màxim per a retirades, però sí que exigeix justificar les extraccions en efectiu a partir de 3 000 € al dia. Per la seva banda, BBVA imposa un límit real més restrictiu: 2 000 € diaris des de caixer automàtic.

Per què BBVA estableix 2 000 € quan Hisenda marca 3 000 €?

La decisió de BBVA de fixar un límit menor obeeix a raons operatives i de seguretat. Aquest llindar protegeix el client davant possibles fraus relacionats amb el robatori de dades o targetes, i alhora facilita el control intern del banc.

| XCatalunya, BBVA, Ridofranz

En restringir la quantitat, es redueixen els riscos de moviments d'altes quantitats no autoritzades o que puguin aixecar sospites. En el cas de Banco Santander, el seu límit diari és superior al de BBVA. Els clients de Santander poden retirar com a màxim 3 000 € al dia.

Com gestionar l'efectiu amb BBVA sense complicacions

En general, els caixers permeten retirar fins a 2 000 € diaris per defecte. Tot i això, les targetes (dèbit o crèdit) solen venir amb límits inicials d'entre 600 € i 1 000 €. Aquests topalls es poden elevar quan el client ho sol·licita, encara que no sempre es canvia per defecte.

| Baris Kaykusuz, XCatalunya, BBVA, Canva, yekigai

Superar els 2 000 € diaris no és impossible, però implica fer-ho mitjançant dues vies diferents:

A través de l'app o banca en línia, sol·licitant un “retir sense targeta” i generant un codi QR o clau, que permet treure diners sense plàstic en caixers BBVA.

Sol·licitant el romanent a l'oficina o contactant directament amb el banc, prèvia justificació de l'origen dels fons si se superen els 3 000 €, segons regulació.

El paper d'Hisenda en les retirades d'efectiu

Quan un client extreu 3 000 € o més en efectiu, el banc està obligat a generar un justificant i enviar la informació tant a l'Agència Tributària com al Banc d'Espanya. Aquesta mesura forma part del marc legal per prevenir il·lícits financers. Encara que retirar una vegada 3 000 € no és il·legal, fer aquestes accions de manera recurrent pot generar alertes en els sistemes del banc i l'autoritat fiscal.

Consells pràctics per a clients del BBVA

És recomanable que aquells que solen necessitar efectiu de manera habitual comprovin els seus límits directament des de l'app de BBVA o la seva plataforma web. Pots sol·licitar un augment quan ho consideris necessari. Convé fer les retirades amb antelació, sobretot abans de viatges, reformes o grans celebracions, de manera que s'evitin imprevistos.

Una estratègia útil consisteix a repartir l'extracció en diversos dies o combinar l'ús del servei “retir sense targeta” —disponible des de l'aplicació— per adaptar-se millor als topalls establerts. A més, revisar periòdicament els moviments al compte permet identificar a temps qualsevol operació desconeguda, sigui per error o per sospita de frau, i actuar amb rapidesa.

El seu límit diari de 2 000 € respon tant a requisits legals com a una estratègia de mitigació de riscos. Tanmateix, sempre hi ha camins flexibles si necessites més efectiu, amb sol·licitud prèvia, sigui digital o a l'oficina.