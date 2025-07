4 productes de primeres marques amb gairebé 10 euros de descompte a Bonpreu i Esclat

El comportament dels consumidors està en contínua evolució, especialment en èpoques en què l'estalvi es converteix en una prioritat. La cerca d'ofertes i descomptes als supermercats s'ha convertit en una estratègia habitual entre els compradors, que cada vegada valoren més obtenir productes de primeres marques a preus reduïts. En aquest context, les cadenes Bonpreu i Esclat estan cridant l'atenció amb promocions que combinen qualitat i estalvi de manera efectiva.

Fins al 14 de juliol, Bonpreu i Esclat tenen disponible una oferta molt atractiva que permet obtenir quatre productes de neteja de primeres marques per gairebé 10 euros menys respecte al seu preu habitual.

Aquesta promoció no només reflecteix l'interès creixent dels supermercats per atraure clients mitjançant descomptes importants, sinó que també s'ajusta a la preferència actual per productes reconeguts per la seva eficàcia i garantia de qualitat.

| Bonpreu

Productes destacats amb grans descomptes

Aquest lot especial inclou quatre articles essencials en la neteja i cura de la llar: un suavitzant concentrat Vernel, un detergent líquid Dixan, un pack de netejador de WC Bref, i un rentavaixelles Somat. Tots ells compten amb el suport de marques consolidades al mercat, conegudes per la seva qualitat superior i eficiència comprovada.

El suavitzant concentrat Vernel compta amb 60 dosis, oferint frescor duradora a cada rentada gràcies a la seva fórmula especialitzada. Per la seva banda, el detergent líquid Dixan, amb 40 rentades, destaca per la seva acció profunda contra taques difícils i la seva capacitat de preservar els colors originals de la roba.

La promoció també inclou dues unitats del netejador WC Bref, producte de gran demanda pel seu poder desinfectant i capacitat per neutralitzar olors de manera efectiva, aportant una sensació d'higiene i frescor al bany. Finalment, el rentavaixelles Somat, amb 40 dosis i aroma de llimona, és especialment apreciat per eliminar greix difícil i mantenir la brillantor original de la vaixella sense esforços addicionals.

| BonpreuEsclat

Estalvi significatiu per a llars exigents

El conjunt d'aquests quatre productes normalment tindria un cost de 22,72 euros, però gràcies a l'oferta especial vigent fins al 14 de juliol a Bonpreu i Esclat, el preu final queda en tan sols 14,99 euros. Aquest estalvi de gairebé 8 euros representa una oportunitat valuosa per a qui busca optimitzar el seu pressupost domèstic sense renunciar a la qualitat.

A més, promocions com aquesta estan en consonància amb les últimes tendències en consum, on cada vegada més compradors es decanten per adquirir lots estalvi que no només ofereixen un avantatge econòmic immediat, sinó que també permeten proveir-se amb articles essencials que s'utilitzen de manera recurrent a la llar.

Cal tenir en compte que per treure el màxim profit d'aquests productes, és recomanable seguir alguns consells pràctics, com utilitzar les dosis adequades de detergent i suavitzant per allargar-ne el rendiment, i aprofitar la potència del rentavaixelles Somat per facilitar la neteja després d'àpats especials o diaris.