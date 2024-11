Menja per menys de 5 euros en un restaurant premiat per la Guia Repsol

per Iker Silvosa

Barcelona és coneguda per la diversitat gastronòmica, amb opcions per a tots els gustos i pressupostos. Des de restaurants amb estrelles Michelin fins a locals tradicionals, la ciutat ofereix una experiència culinària única. En aquest escenari, un dels establiments més mítics de la capital catalana ha estat guardonat amb el Solete Repsol, un premi que reconeix locals de qualitat amb preus assequibles.

El Frankfurt Pedralbes, ubicat al carrer Jordi Girona 2 i 4, és un referent a la ciutat gràcies a la seva proposta senzilla però deliciosa. Forma part de la cadena Frankfurt's Casa Vallès, originària de Terrassa i fundada el 1963. Aquest local ha estat testimoni del pas de generacions de clients i de personatges coneguts, consolidant-se com una icona a Barcelona. Ara, el reconeixement del Solete Repsol el posiciona encara més com una visita obligada per als que busquen bon menjar a preus ajustats.

Una de les principals raons del seu èxit són els entrepans, que es poden gaudir per menys de 5 euros. La carta ofereix una àmplia varietat d'opcions que destaquen per la qualitat i el sabor. Des de salsitxes de Frankfurt, bratwurst i tirolesas, fins a hamburgueses de foie gras, xistorra i xoriço de Polònia. Aquests entrepans, combinats amb una cervesa ben freda, converteixen el Frankfurt Pedralbes en un lloc perfecte per menjar de manera informal sense gastar gaire.

Establiment molt popular a Barcelona

El Solete Repsol és una distinció atorgada per la Guia Repsol per destacar locals que ofereixen qualitat gastronòmica en un ambient accessible. Aquest premi no només reconeix el bon àpat, sinó també l'experiència completa del lloc. Segons els organitzadors, els Soletes són ideals per al dia a dia, allunyats dels luxes però amb propostes que deixen empremta. El guardó al Frankfurt Pedralbes reflecteix el valor de la tradició i l'autenticitat a la gastronomia popular.

El local, que obre cada dia de 10.00 a 00.00 hores, manté una clientela fidel gràcies al seu ambient acollidor i la seva carta assequible. Tot i ser premiat, el Frankfurt Pedralbes sempre ha tingut una forta presència al barri, atraient residents i turistes per igual. Aquest reconeixement no només reafirma la seva qualitat, sinó que també posa al mapa altres establiments similars que aposten per la gastronomia propera i accessible.

A més del Frankfurt Pedralbes, Catalunya compta amb molts altres locals premiats amb el Solete Repsol, com ara El Xampanyet, Bar del Pla o Celler Montferry, entre molts d'altres. Aquests espais demostren que el bon menjar no ha de ser cara i que la gastronomia popular pot ser igual de valuosa que les opcions d'alta cuina.