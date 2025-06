Productes del mar a un preu insuperable a Bonpreu per al millor sopar de Sant Joan

per Xavi Martín

El consum de productes del mar ha experimentat un creixement notable en els darrers anys, especialment en dates assenyalades com la revetlla de Sant Joan. Segons els darrers informes sobre hàbits de compra, cada cop són més les llars que opten per incorporar referències de peix, marisc i preparats del mar als seus menús festius, tant pel seu gust com pel seu valor nutricional.

A més, la facilitat de preparació i la gran varietat de presentacions han fet que aquests productes estiguin a l'abast de qualsevol pressupost, trencant la idea que només són aptes per a ocasions molt especials.

En aquest context, les cadenes de supermercats han reforçat la seva aposta per la categoria de productes del mar, conscients de la demanda creixent que experimenten durant el mes de juny. Bonpreu i Esclat no només han millorat el seu assortiment, sinó que a més han llançat una campanya promocional que destaca per la qualitat de les seves referències i l'agressivitat dels descomptes, orientada clarament a atreure un perfil de consumidor exigent, que cerca l'equilibri entre gust, salut i preu.

La tendència: sopars de Sant Joan amb gust de mar

El sopar de la Nit de Sant Joan s'ha convertit en una tradició que va molt més enllà de la clàssica coca i el cava. En els darrers anys, s'observa una clara tendència cap a la incorporació de productes premium del mar a les taules catalanes. El salmó fumat, els musclos preparats i el pop cuit s'han consolidat com a opcions estrella per compartir en família o amb amics, gràcies a la seva versatilitat i a la possibilitat de consumir-los tant en fred com en calent, integrats en receptes senzilles però efectives.

Bonpreu i Esclat han decidit avançar-se a les necessitats dels seus clients amb una promoció que estarà vigent fins al 30 de juny, permetent a qui organitza la celebració fer-se amb tots els ingredients necessaris a preus competitius fins i tot dies després de la revetlla. La campanya inclou marques de referència com Royal, Aguinamar, La Gula del Norte i Krissia, cobrint des d'entrants sofisticats fins a propostes més informals, ideals per a sopars tipus bufet.

Detalls de la promoció: qualitat, varietat i estalvi

D'entre els productes destacats d'aquesta campanya trobem el salmó fumat Royal, que es presenta en dos formats: edició especial de 100 grams per 5,99 € i un pack de dues unitats de 160 grams a 8,49 €, amb un estalvi substancial respecte al preu habitual. Per a qui cerca sorprendre amb un entrant ràpid i saborós, la Gula del Norte ofereix la seva habitual referència de 200 grams a 4,49 € la unitat, amb una oferta addicional del 50 % en la segona unitat, una fórmula que incentiva la compra en quantitat i permet resoldre un sopar per a diversos comensals amb facilitat.

La selecció de productes Aguinamar cobreix diferents necessitats: des dels musclos cuits en el seu propi suc o en salsa de tomàquet (3,99 € la unitat de 500 grams) fins al pintxo a la donostiarra (2,99 € per 180 grams), passant pel pop salvatge cuit (9,99 € per 200 grams), pensat per a qui vol apostar per un plat principal d'alt nivell amb una preparació mínima.

A més, el surimi fresc ratllat Krissia (1,79 € la unitat de 125 grams) apareix com a alternativa lleugera i econòmica per preparar amanides, canapès o plats freds ideals per a una nit d'estiu.

Algunes idees per a un sopar de Sant Joan diferent

Amb aquesta varietat de productes, les opcions per dissenyar un sopar de Sant Joan especial són gairebé infinites. Un entrant clàssic podria ser un tàrtar de salmó fumat Royal amb alvocat i un toc de llima, perfecte per obrir la gana. Els musclos Aguinamar es poden servir com a aperitiu, en la seva pròpia salsa o combinats amb tomàquet fresc i herbes mediterrànies. Per als qui cerquen quelcom més sofisticat, el pop cuit tallat a rodanxes, acompanyat d'oli d'oliva verge extra i pebre vermell, recrea la tradicional recepta gallega en versió exprés.

Les gules es poden saltar amb alls i bitxo i servir-se sobre pa torrat, mentre que el surimi ratllat és ideal per fer montaditos ràpids barrejats amb maionesa lleugera i cibulet. Finalment, el pintxo a la donostiarra d'Aguinamar permet preparar safates variades en qüestió de minuts, mantenint l'esperit festiu i compartit de la revetlla.