El regal de Bonpreu i Esclat per al sopar més gurmet

L'experiència de compra als supermercats està evolucionant a passes de gegant, no només en la varietat de productes, sinó també en la manera en què les cadenes premien la fidelitat dels seus clients.

En un context on les tendències de consum aposten cada cop més per la qualitat, la diferenciació i la recerca de petits plaers gastronòmics, les promocions amb productes gourmet s'han convertit en una eina estratègica per atraure tant compradors habituals com els més curiosos.

En els darrers mesos, les cadenes de supermercats han reforçat les seves seccions de productes delicatessen, atenent l'auge de la gastronomia casolana i la tendència de dedicar més temps a la preparació de sopars especials, sobretot en dates assenyalades o caps de setmana.

| BonpreuEsclat, XCatalunya, thomaszsebok

Segons els darrers estudis de consum, un 30 % de les llars admet haver elevat el pressupost destinat a aliments premium, un fenomen que creix cada any i que ha obert noves oportunitats per a les marques i els supermercats regionals.

Un incentiu que va més enllà del preu: l'experiència gourmet

En aquest escenari, Bonpreu i Esclat, dos referents en la distribució alimentària a Catalunya, han decidit apostar per una campanya que uneix qualitat i valor afegit. Fins al 30 de juny, qui visiti els seus establiments pot aprofitar una promoció adreçada als amants dels sabors intensos i les experiències gastronòmiques amb segell propi.

L'oferta és clara: comprant un bloc de foie gras d'ànec Martiko de 130 grams per 6,99 €, el client rep com a regal un paquet de torrades de pa amb ceba caramel·litzada La Gavilla, de 80 grams. Es tracta d'un exemple paradigmàtic de com les promocions de supermercat busquen no només incentivar la compra de productes selectes, sinó també oferir propostes de maridatge que elevin l'experiència culinària a casa.

El foie gras d'ànec Martiko és un dels productes estrella en la seva categoria. Elaborat a Navarra, es caracteritza per una textura cremosa i un sabor profund, resultat d'una selecció acurada de matèries primeres i d'un procés artesanal que respecta les tradicions de l'alta cuina francesa. Aquest producte, habitual a les taules de celebracions i ocasions especials, sol ser el centre d'atenció en aperitius i sopars gourmet.

Pa amb ceba caramel·litzada: l'acompanyament que marca la diferència

El valor afegit d'aquesta promoció rau en l'acompanyament escollit: les torrades La Gavilla, elaborades amb pa cruixent i ceba caramel·litzada, combinen a la perfecció amb el foie gras, potenciant el seu sabor i aportant un toc dolç i sofisticat. Aquest tipus de combinacions no només s'alineen amb les tendències actuals de consum, que valoren la creativitat i la innovació, sinó que també faciliten al client la tasca de preparar un aperitiu d'alt nivell sense complicacions.

| BonpreuEsclat

El regal de les torrades no és un simple detall promocional, sinó una invitació a experimentar amb el producte i descobrir noves possibilitats a la cuina domèstica.

Els experts en consum assenyalen que aquest tipus d'accions, en què es premia la compra d'un producte amb un altre complementari, milloren la percepció de valor i fidelitzen el client, alhora que impulsen el coneixement de marques menys habituals a la cistella de la compra.

Recepta exprés: Aperitiu de foie gras amb torrades dolces

Si busques inspiració, una recepta senzilla per sorprendre consisteix a tallar el bloc de foie en medallons i servir-los sobre les torrades de La Gavilla. Pots afegir-hi una mica de sal Maldon, unes gotes de reducció de Pedro Ximénez o fins i tot una confitura lleugera de fruits vermells. En menys de cinc minuts, tindràs un entrant digne de restaurant per a qualsevol sopar especial.