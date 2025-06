Cop d’efecte del Banco Santander per als emprenedors

Llançar un negoci no és tasca fàcil. Qui ho ha intentat ho sap: els inicis estan plens de burocràcia, dubtes, despeses inesperades i una sensació d'estar sol davant el perill. En un país on el treball per compte propi ha crescut de manera notable en els últims anys, són molts els qui necessiten quelcom més que ànims per fer el salt.

El Banco Santander ha presentat recentment una iniciativa que ha captat l'atenció de milers d'autònoms i emprenedors: una proposta pensada per acompanyar-los des del primer dia, amb recursos tangibles, eines digitals i acompanyament personalitzat.

Una proposta integral que va més enllà dels diners

A diferència d'altres serveis enfocats només en finançament, aquesta nova solució ofereix un paquet complet. No es tracta només d'obrir un compte o demanar un préstec. Des del primer pas, el programa permet gestionar gratuïtament l'alta com a autònom o com a empresa, gràcies a un acord amb Legálitas.

XCatalunya, Banco Santander

D'altra banda, l'accés al Compte Negocis del banc suposa un alleujament per a les butxaques: sense comissions de manteniment, sense condicions de permanència i sense necessitat de domiciliar rebuts. Les transferències són il·limitades des dels canals digitals, i els ingressos de xecs es poden fer a oficina sense costos addicionals.

Beneficis que se sumen i fidelitzen

La proposta també inclou una targeta de crèdit professional gratuïta per a qui facturi més de 1.800 euros l'any, i descomptes significatius en l'ús de terminals de punt de venda (TPV): fins a un 90% de bonificació en comissions. A això s'afegeix un any complet de Cyber Guardian, una eina de ciberseguretat orientada a protegir els dispositius del negoci contra amenaces digitals.

Banco Santander, Lisa Summer

L'accés a formació també forma part del paquet. A través d'Open Academy, la plataforma educativa del banc, els usuaris poden rebre tallers i continguts pràctics sobre fiscalitat, màrqueting, digitalització i altres aspectes clau per a la gestió empresarial. A més, hi ha descomptes exclusius en serveis de renting tecnològic, permetent accedir a equips i eines sense inversions inicials elevades.

Requisits accessibles per a qui cerca estabilitat

Per beneficiar-se de totes aquestes condicions, els interessats han de complir alguns requisits: domiciliar els pagaments a la Seguretat Social i a Hisenda, i contractar una assegurança de protecció amb una prima mínima de 300 euros anuals. Un compromís assumible per a qui vol llançar el seu projecte amb una base sòlida i amb suport des del primer dia.

Les reaccions no s'han fet esperar. Molts dels qui ja han accedit a aquesta proposta destaquen la claredat del procés, l'atenció rebuda i la sensació d'estar acompanyats en un moment crucial. “És com tenir un soci silenciós que t'ajuda a arrencar”, afirmava recentment un usuari a xarxes socials.

I el més impactant és que aquesta proposta no ve d'una fintech emergent ni d'una startup especialitzada en autònoms. L'eina i el programa porten un nom senzill i directe: Emprèn. I qui l'ofereix, per sorpresa de molts, és ni més ni menys que Banco Santander, que ha deixat clar que vol liderar el suport real a l'emprenedoria a Espanya.