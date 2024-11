Els clients fan cua per aconseguir la promoció d'oli d'oliva a Bonpreu

L'oli d'oliva verge extra és un ingredient essencial a la dieta mediterrània. Des de l'1 de novembre, els supermercats Bonpreu i Esclat han llançat una promoció que està causant sensació entre els clients: l'oli d'oliva verge extra de la coneguda marca Borges es troba en oferta, i molts no han volgut perdre l'oportunitat de fer-se amb aquest tresor daurat. La promoció estarà disponible fins al proper 18 de novembre, i no és estrany que s'hagin format cues per aconseguir aquest producte tan apreciat.

Preu i condicions de la promoció

L'oferta llançada per Bonpreu i Esclat consisteix en una rebaixa del 50% a la segona unitat de l'oli d'oliva verge extra Borges d'un litre. El preu de la primera unitat és de 14,39 €, mentre que la segona s'ofereix a tan sols 7,20 €, fet que representa un descompte significatiu. Amb aquesta promoció, el preu mitjà de cada unitat es redueix a 10,79 €, cosa que resulta molt atractiva considerant la qualitat i el valor d'aquest oli.

| BonpreuEsclat

Es tracta d'una oportunitat única per proveir-se d'un dels productes més cobejats a la cuina, ja que l'oli d'oliva verge extra és conegut per les propietats saludables i el deliciós sabor.

Marca Borges: Qualitat reconeguda

La marca Borges és àmpliament coneguda a tot Catalunya i també a nivell internacional per la qualitat dels seus productes. Fundada el 1896, aquesta empresa familiar s'ha sabut posicionar com una de les líders en la producció d'oli d'oliva verge extra, fruits secs i altres productes relacionats amb la dieta mediterrània. El seu oli d'oliva verge extra s´obté de les millors olives i es caracteritza per un procés d'elaboració acurat i respectuós amb el medi ambient.

L'oli d'oliva verge extra Borges compta amb el segell de qualitat que en certifica l'origen i l'elaboració seguint controls estrictes per garantir el millor sabor i les millors propietats nutricionals. Es tracta d'un oli amb un sabor equilibrat i afruitat, perfecte per utilitzar tant en cru com a la cuina diària.

Aquest oli està considerat com un dels millors del mercat, no només pel sabor i l'aroma, sinó també pels beneficis que aporta per a la salut. És ric en àcids grassos monoinsaturats, que ajuden a mantenir el colesterol en nivells adequats, i conté antioxidants naturals com la vitamina E, que ajuden a protegir les cèl·lules del dany oxidatiu.

| BonpreuEsclat

Usos a la cuina: Versatilitat i sabor

L'oli d'oliva verge extra Borges és un producte versàtil que es pot utilitzar en una àmplia varietat de plats, aportant un sabor inigualable i millorant la qualitat de cada recepta. Un dels usos més comuns és a les amanides, on l'oli d'oliva verge extra Borges realça el sabor dels ingredients frescos i aporta una textura suau i afruitada. Només amb unes gotes, qualsevol amanida adquireix un toc especial, convertint-se en un plat deliciós i saludable.

També és ideal per preparar salses casolanes, com ara la clàssica vinagreta o l'allioli, un emblema de la cuina mediterrània que no seria el mateix sense un bon oli d'oliva. Aquest ingredient també es fa servir per fer sofregits, base de nombrosos plats tradicionals de Catalunya, com el suquet de peix o l'escalivada, on l'oli d'oliva verge extra es converteix en un component essencial que realça el sabor de les verdures i del peix.

L'oli d'oliva verge extra Borges també és excel·lent per cuinar a la planxa o fins i tot per a fregits, com unes delicioses patates fregideso calamars. La seva alta resistència a la calor el converteix en una opció ideal per fregir aliments sense que perdin les propietats ni s'alteri el sabor. Gràcies al sabor intens, qualsevol plat cuinat amb aquest oli adquireix un gust autèntic i ple de matisos que ens transporta directament a la cuina mediterrània.