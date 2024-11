Aprofita una promoció de Bonpreu en un producte amb molt Omega 3

El salmó fumat és un d'aquells productes que no poden faltar a la nostra taula, especialment pels seus beneficis increïbles per a la salut. Bonpreu i Esclat han llançat una oferta en les varietats de salmó fumat de la marca Royal, que estarà disponible fins al 18 de novembre. Aquesta promoció inclou un descompte del 50% a la segona unitat, cosa que fa que sigui una excel·lent oportunitat per a tots aquells que vulguin gaudir d'un producte d'alta qualitat a un preu reduït.

Preu i condicions de la promoció

L'oferta s'aplica a dues presentacions de salmó fumat Royal diferents. La primera opció és un pack de 2 unitats de 45 grams cadascuna, que té un preu de 6,75€ per a la primera unitat i de 3,38€ per a la segona. Gràcies a aquest descompte, el preu mitjà de cada pack queda en 5,06 €, una bona oportunitat per a aquells que vulguin incorporar més peix a la dieta sense gastar gaire.

La segona opció és el salmó Supreme de Royal, en format de 80 grams. En aquest cas, la primera unitat té un preu de 6,25 € i la segona està disponible a tan sols 3,13 €. D'aquesta manera, el preu mitjà de cada unitat queda a 4,69 €, un descompte que fa que aquest producte sigui encara més accessible.

La promoció està disponible a totes les botigues Bonpreu i Esclat, tant físiques com en línia, per la qual cosa els clients podran beneficiar-se de l'oferta de la manera que els resulti més convenient. Aquesta iniciativa té un límit de dues unitats per client, assegurant que més persones puguin gaudir del descompte sense que s'esgotin ràpidament les existències.

| BonpreuEsclat

Beneficis de l'Omega 3: Salut i benestar

El salmó fumat no només destaca pel deliciós sabor i la versatilitat a la cuina, sinó també pel seu alt contingut en àcids grassos Omega 3. Aquests àcids grassos són essencials per al bon funcionament de l'organisme i aporten nombrosos beneficis per a la salut. Incorporar Omega 3 a la nostra dieta pot ajudar a millorar la salut cardiovascular, reduir la inflamació i promoure el bon funcionament del cervell.

Un dels beneficis més destacats de l'Omega 3 és la capacitat per ajudar a reduir el risc de malalties del cor. Aquests àcids grassos ajuden a equilibrar els nivells de colesterol, reduint el dolent (LDL) i augmentant el bo (HDL). D'aquesta manera, es preveu l'acumulació de greix a les artèries, cosa que redueix el risc d'infarts i altres problemes cardiovasculars.

Un altre dels efectes positius de l'Omega 3 és la capacitat antiinflamatòria. Moltes malalties cròniques, com l'artritis i altres malalties autoimmunes, estan relacionades amb processos inflamatoris al cos. El consum d'Omega 3 ajuda a reduir la inflamació i millora la qualitat de vida dels que pateixen malalties cròniques.

A més, l'Omega 3 té un paper fonamental a la salut del cervell. Diversos estudis han demostrat que aquests àcids grassos poden millorar la memòria i les capacitats cognitives i també ajudar a reduir el risc de malalties neurodegeneratives com l'Alzheimer. Per aquest motiu, el consum de salmó fumat i altres aliments rics a Omega 3 és especialment recomanable per a gent gran o per als que vulguin tenir cura de la seva salut mental a llarg termini.

| Khosro, Getty Images, kabVisio, XCatalunya

Usos a la cuina: Versatilitat i sabor

El salmó fumat Royal és un producte extremadament versàtil, ideal per preparar plats ràpids i saludables. Es pot utilitzar com a ingredient principal en amanides, aportant un toc de sabor fumat i una textura suau que combina perfectament amb una gran varietat de vegetals frescos. També és ideal per fer torrades o canapès, perfectes per a un aperitiu o per acompanyar un àpat lleuger.

Una altra opció deliciosa és fer servir el salmó fumat en pastes o arrossos, com una pasta cremosa amb llimona i anet. El seu sabor intens i fumat complementa molt bé plats de pasta amb salses lleugeres de nata o amb un toc de llimona i anet, fent que qualsevol menjar es converteixi en una experiència gurmet sense gaire esforç. I per als que gaudeixen dels esmorzars o brunches diferents, el salmó fumat és una excel·lent elecció al costat d'un bagel amb formatge crema i unes rodanxes d'alvocat.

Fins al 18 de novembre

La promoció del salmó fumat Royal a Bonpreu i Esclat estarà vigent fins al 18 de novembre, o fins a fi d'existències, així que és el moment perfecte per proveir-se d'aquest deliciós producte i gaudir de tots els beneficis. El descompte del 50% a la segona unitat fa que sigui una gran oportunitat per a aquells que volen millorar la seva dieta i cuidar la seva salut sense renunciar al sabor.

Aprofita el preu reduït del salmó fumat Royal i gaudeix dels beneficis de l'Omega 3 per a la teva salut. Ja sigui en amanides, torrades, pastes o fins i tot en esmorzars, aquest producte es convertirà en un aliat perfecte per mantenir una alimentació sana i deliciosa. Apropa't a la teva botiga Bonpreu o Esclat més propera i no deixis passar aquesta oportunitat de millorar la teva salut amb un toc de sabor.