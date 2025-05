Alegria del Banc Santander als seus clients amb el producte que poden obtenir

En un context on les promocions bancàries sovint estan enfocades a regals en metàl·lic o bonificacions per domiciliacions, el Banco Santander ha apostat per una cosa completament diferent. Una campanya que, des que es va activar, no ha deixat de generar titulars.

La proposta crida l'atenció pel seu atractiu: aconseguir un dels smartphones més desitjats del mercat sense pagar ni un sol euro al mes, sempre que es compleixin certs requisits. I el més interessant és que està disponible tant per a nous clients com per a aquells que ja formen part del banc.

No és un sorteig ni un concurs. Es tracta d'una iniciativa oberta, basada en el model de renting, en la qual, si compleixes els criteris, pots utilitzar el dispositiu sense cost mensual durant tres anys. Tot un reclam que està generant llargues cues en oficines físiques i milers de sol·licituds en línia.

| Banco Santander, Lisa Summer

Una fórmula senzilla amb condicions clares

La promoció, activa des de novembre de 2024, permet als clients accedir a un telèfon mòbil d'última generació mitjançant un acord de renting sense cost mensual durant 36 mesos. En finalitzar aquest termini, es pot adquirir el dispositiu amb un descompte del 80%.

Per accedir a l'oferta sense pagar mensualitat, és necessari complir una sèrie de condicions bàsiques: domiciliar una nòmina o pensió mínima de 1.200 euros per a un model base, o de 3.000 euros si s'opta per la versió més avançada. A més, s'han de domiciliar almenys dos rebuts mensuals i realitzar pagaments amb Bizum.

| Banco Santander, Kaboompics.com de Pexels, XCatalunya

També s'exigeix realitzar almenys una compra mensual amb targeta de crèdit, mantenir un saldo diari mínim de 1.000 euros i acceptar una permanència de 36 mesos al banc. Si no es compleixen tots aquests punts, el client pot seguir accedint a la promoció, però abonant una quota mensual.

Descompte final després de 3 anys d'ús

Una de les claus del programa és la possibilitat de quedar-se amb el dispositiu després dels tres anys de renting. Els preus són més baixos que els del mercat, ja que s'aplica una rebaixa del 80% sobre el valor original. Per exemple, el model bàsic pot adquirir-se al final del període per només 141 euros, mentre que el model més avançat s'ofereix per uns 243 euros.

Una diferència notable tenint en compte que, actualment, aquests dispositius superen els 1.000 euros a les botigues. La campanya ha estat dissenyada com una estratègia per fidelitzar clients a llarg termini. No només per la permanència exigida, sinó perquè anima els usuaris a utilitzar amb més freqüència els serveis digitals del banc.

Disponible només fins al 30 de juny de 2025

La promoció estarà activa fins al 30 de juny de 2025. El Santander recorda que els interessats han de realitzar tots els tràmits abans d'aquesta data per poder beneficiar-se de les condicions. L'acollida ha estat tan positiva que diverses oficines han informat d'una forta demanda.

Es tracta d'una estratègia que, segons fonts del banc, també busca acostar la tecnologia a perfils que potser no haurien pogut accedir a aquests dispositius pel seu preu. El renting permet utilitzar-los com si fossin propis, amb opció de compra al final del contracte.

El producte estrella que regala el Banco Santander

El Banco Santander està oferint el nou iPhone 16 completament gratis durant 36 mesos, si es compleixen els requisits de la campanya. I no parlem d'un model antic: inclou tant l'iPhone 16e com l'iPhone 16 Pro amb 128 GB. Una bomba que barreja fidelització bancària amb tecnologia d'alta gamma.

Perquè ara, gràcies al Santander, és possible tenir l'últim iPhone sense pagar ni un euro… almenys durant tres anys.