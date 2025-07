El producte de BBVA que ja té un milió de clients

per Joan Grimal

BBVA ha aconseguit captar l'atenció de milers de persones a tot el país gràcies a una proposta que, tot i que ja fa temps que està disponible, ha experimentat un creixement notable en popularitat: el Plan EstarSeguro. Aquest servei permet agrupar totes les pòlisses d'assegurances contractades amb l'entitat en un únic pagament mensual.

El que en el seu moment semblava una eina opcional s'ha consolidat com un dels serveis més valorats pels clients del banc. Actualment, ja són més d'un milió els usuaris que han optat per aquest sistema, convertint-lo en una de les iniciatives amb més acceptació a escala nacional.

Sense despeses addicionals i amb bonificacions

Un dels elements clau de l'èxit del Plan EstarSeguro és la seva simplicitat. Els clients poden incloure les seves assegurances de llar, salut, cotxe, vida, decessos o qualsevol altre producte assegurador de BBVA en un sol càrrec mensual, sense que això impliqui costos addicionals.

A més, a mesura que s'incorporen més assegurances al pla, s'apliquen bonificacions progressives que poden arribar fins al 15% de descompte sobre el total mensual, la qual cosa suposa un estalvi important a llarg termini. Aquestes bonificacions són independents de les ofertes o descomptes individuals que puguin tenir les pòlisses per separat.

Flexibilitat i control total per al client

Qualsevol client, ja sigui particular o autònom, pot afegir o treure assegurances del pla quan ho desitgi. No existeixen exigències de permanència, primes mínimes ni antiguitat en els contractes. A més, la gestió es pot fer de manera còmoda tant des de l'app del banc com a les oficines físiques o mitjançant l'URL oficial.

Cada mes, els usuaris reben un extracte detallat amb la informació de les pòlisses incloses, les bonificacions aplicades i l'import exacte a abonar. Aquesta transparència és una de les característiques més valorades pels usuaris, que veuen com se'ls simplifica la vida financera sense perdre el control sobre els pagaments.

Un milió de persones ja l'utilitzen

Des de la seva estrena el 2018, l'objectiu del Plan EstarSeguro ha estat oferir solucions eficaces als problemes quotidians de gestió financera. I els resultats demostren que el plantejament ha funcionat: més d'un milió d'espanyols ja han confiat en aquesta proposta del BBVA.

El creixement en l'adopció d'aquest pla ha estat constant, i s'ha accelerat els darrers anys gràcies a la seva combinació de comoditat, estalvi i capacitat d'adaptació. En un context en què cada vegada més persones cerquen eines per tenir més control sobre les seves finances personals, el Plan EstarSeguro respon a aquesta necessitat.

Una tendència que marca el futur de la banca

L'impacte del Plan EstarSeguro ha estat tal, que altres entitats financeres ja n'han pres nota. BBVA i Banco Santander han liderat els darrers mesos una transformació silenciosa però profunda en la manera com els clients entenen les assegurances i la seva gestió.

Mentre el Banco Santander prepara serveis similars, BBVA consolida el seu lideratge en aquest àmbit, facilitant que els usuaris puguin protegir el que més valoren sense complicacions ni sobrecostos. Un exemple de com la banca pot ser veritablement útil quan escolta les necessitats reals dels seus clients.