Les professions del futur amb intel·ligència artificial: BBVA t'ho explica tot

L'economia europea travessa un moment de canvis accelerats. El desenvolupament de noves tecnologies, amb la intel·ligència artificial (IA) com a protagonista indiscutible, està redibuixant el mapa de l'ocupabilitat i la demanda de talent. Després d'anys en què els grans reptes eren la digitalització i l'accés al big data, ara és l'era de la IA. Es busca millorar l'eficiència i la creació de noves oportunitats i models de negoci.

El dinamisme del sector es reflecteix en dades recents. Europa ja compta amb més de 120.000 professionals altament qualificats en funcions relacionades amb la IA, superant fins i tot els Estats Units segons l'informe 'State of European Tech 2023'. Es tracta d'un creixement que respon a l'evolució natural de la tecnologia i també a l'impacte real que la IA té en tots els sectors. Estem parlant de banca, assegurances, salut, energia, comerç i administració pública.

L'auge de nous perfils professionals i la demanda d'habilitats específiques

L'avenç de la IA ha generat una demanda sense precedents de nous perfils laborals. Han quedat enrere els temps en què l'especialització en intel·ligència artificial era exclusiva de qui provenia de carreres STEM tradicionals (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques). Ara, l'oferta de programes educatius s'ha diversificat per atendre les necessitats d'empreses que busquen talent capaç d'integrar solucions basades en IA en qualsevol àrea del negoci.

| Minerva Studio, XCatalunya, BBVA, Canva

Els nous perfils més sol·licitats abasten des de l'enginyer de machine learning fins a l'enginyer de prompts, passant per lingüistes computacionals que optimitzen sistemes de processament de llenguatge natural. Aquest és l'expert a entrenar models generatius.

Segons Josep Amorós, responsable de Data University a BBVA, les capacitats tècniques són fonamentals. El coneixement profund d'algorismes de machine learning i deep learning. El domini de llenguatges de programació com Python. I la familiaritat amb eines com TensorFlow o PyTorch. També una sòlida base en anàlisi de dades i habilitats en ètica i regulació.

Però la transformació va molt més enllà de la part tècnica. El desplegament massiu del big data en l'última dècada ha canviat la manera en què les empreses interactuen amb la informació. Ja no es tracta només de recollir dades, sinó d'interpretar-les i utilitzar-les per a la presa de decisions. Això implica una combinació de pensament crític, curiositat i capacitat d'adaptació a noves eines i marcs reguladors.

| ChatGPT, CraigRJD Getty Images

Formació i autoaprenentatge: les claus per treballar en intel·ligència artificial

Formar-se per treballar en IA exigeix quelcom més que un títol universitari. Si bé els graus en Informàtica, Matemàtiques, Ciència de Dades o Enginyeria continuen sent la base, això no n'hi ha prou. Calen coneixements en IA. Universitats de prestigi, des de Harvard fins a la Universitat Carles III, ofereixen itineraris que van des dels fonaments fins a aplicacions específiques en negocis o desenvolupament de models avançats.

L'aprenentatge continu és avui imprescindible. L'oferta de cursos en línia, tallers i MOOC permet a professionals de qualsevol sector actualitzar les seves competències i accedir a coneixements d'avantguarda. Plataformes com Coursera, Platzi o Grow with Google s'han convertit en punts de referència per a qui vol aprendre des de zero o aprofundir en àrees com la IA generativa.

| XCatalunya, BBVA

El model 'learning-by-doing', és a dir, aprendre fent, és una altra de les grans tendències. En la pràctica, els millors resultats en IA s'obtenen experimentant, provant alternatives i participant en projectes reals. D'aquí que les empreses més innovadores estiguin impulsant programes interns de formació, com passa a BBVA. En aquest sentit, el banc espanyol ha signat un acord amb OpenAI per accelerar la capacitació dels seus empleats i democratitzar l'accés al coneixement sobre IA a tota l'organització.

Una aposta estratègica per al present i el futur

Invertir en formació en intel·ligència artificial no és una aposta a llarg termini, sinó una necessitat immediata per a empreses i professionals. El sector bancari ho sap bé: la integració de la IA genera avantatges competitius, permet optimitzar processos i facilita la creació de productes i serveis cada cop més personalitzats.

Qui aspiri a participar en l'economia del futur ha d'entendre que la intel·ligència artificial ja és el present. La clau és no deixar d'aprendre i adaptar-se al nou mercat laboral.