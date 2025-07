L’única promoció de Bonpreu i Esclat a l’agost: ideal per a l’estiu

L'estiu avança i, amb ell, certs rituals de consum es consoliden a les llars. Les altes temperatures no només modifiquen els nostres horaris i vestimenta, sinó també la nostra cistella de la compra. En aquest escenari, els productes refrescants es converteixen en protagonistes indiscutibles, i entre ells, el gelat regna com el caprici per excel·lència. No es tracta només de les postres, sinó d'un petit luxe assequible, un moment de plaer que evoca vacances i relaxament.

Els supermercats són plenament conscients d'aquest fenomen. Durant els mesos d'estiu, les estratègies comercials s'ajusten per donar resposta a una demanda que es dispara. Tanmateix, en un context en què el consumidor analitza cada cop més el tiquet final, les promocions han de ser clares, atractives i, sobretot, útils.

Ja no n'hi ha prou amb un simple descompte; el comprador modern cerca flexibilitat i la sensació d'estar fent una compra intel·ligent. És precisament en aquest punt on la cadena catalana Bonpreu i Esclat ha decidit centrar la seva gran aposta per al mes d'agost, amb una oferta que destaca per la seva simplicitat i abast.

| BonpreuEsclat

Un 4x3 que s'adapta a tots els gustos

Lluny de mecàniques complicades o descomptes aplicables només a una selecció limitada de productes, Bonpreu i Esclat han llançat una promoció tan directa com efectiva: un 4x3 en absolutament tots els gelats. Aquesta campanya, que estarà vigent fins al 25 d'agost, permet als clients endur-se quatre unitats de gelat i pagar-ne només tres, descomptant-se sempre la de menor import en el moment de passar per caixa.

La veritable fortalesa d'aquesta oferta no rau únicament en l'estalvi, sinó en la llibertat que atorga al consumidor. La mecànica de "combina'ls com vulguis" és un encert estratègic que respon a les necessitats de les famílies i llars actuals, on els gustos i preferències poden ser molt diversos. D'aquesta manera, és possible combinar en una mateixa compra:

Opcions més sofisticades com les terrines de Häagen-Dazs o la gamma Magnum, ideals per a un moment d'indulgència Marques pròpies: Alternatives de gran relació qualitat-preu com els cucurutxos de nata o els polos de llimona i taronja de la marca Bonpreu, que permeten maximitzar encara més l'estalvi

Aquesta flexibilitat permet, per exemple, que una família pugui endur-se una capsa de polos per als nens, una terrina de vainilla per a les postres del cap de setmana, uns bombons gelats per als adults i, de regal, aquella novetat que tanta curiositat generava. La promoció s'adapta així al consum real de les llars, en lloc de forçar la compra de productes específics.

| BonpreuEsclat

Maximitzant l'estalvi amb una recepta senzilla

Per treure el màxim profit d'aquesta promoció, els consumidors més astuts poden planificar la seva compra per optimitzar el descompte. La clau és agrupar productes de preus similars perquè el valor de l'article gratuït sigui el més elevat possible.

A més, una bona terrina de gelat de qualitat pot ser la base per a postres ràpides i delicioses. Amb una de les opcions de vainilla disponibles a la promoció, com la de Carte D'Or, es pot preparar un affogato clàssic en menys d'un minut.

Recepta d'Affogato exprés

Prepara un cafè espresso ben calent i carregat. Col·loca una o dues boles de gelat de vainilla en una copa o got de vidre. Aboca el cafè calent directament sobre el gelat. Serveix-lo immediatament per gaudir del contrast de temperatures i sabors.