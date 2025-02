El problema d'un client de Bonpreu en la compra online: 'M'he quedat...'

La compra en línia ha simplificat la vida de molts consumidors, permetent-los rebre els seus productes sense necessitat de desplaçar-se. Tanmateix, no sempre l'experiència és perfecta. Un usuari de Twitter ha expressat la seva frustració després de rebre una comanda de Bonpreu en línia en què no es va respectar la seva elecció d'aigua embotellada.

Una substitució no desitjada

El client, identificat a Twitter com Pepitu Burilles, va compartir la seva experiència amb el supermercat Bonpreu a través d'un missatge en què explicava que havia sol·licitat aigua de Veri, però en el seu lloc va rebre aigua Bezoya, de la marca Pascual. La seva molèstia no només radicava en la substitució del producte, sinó en què ell no havia aprovat aquest canvi.

"Vaig pagar 5€ de despeses d'enviament principalment per l'aigua i ara em trobo sense l'aigua havent pagat", es queixava en la seva publicació.

Aquest tipus de situacions no són infreqüents en el comerç en línia de supermercats. Sovint, quan un producte no està disponible, els establiments ofereixen una alternativa similar. No obstant això, la clau està en com gestionen aquestes substitucions i si es consulta o no al client abans de realitzar-les.

Què poden fer els supermercats per millorar?

El cas d'aquest client posa sobre la taula un problema recurrent en les compres en línia: la gestió de substitucions. Alguns supermercats permeten als usuaris triar si desitgen rebre un producte alternatiu en cas de falta d'estoc, però no tots apliquen aquesta política de manera clara. En primer lloc, revisar les condicions del servei abans de comprar, per saber si el supermercat pot substituir productes sense avís. En segon lloc, contactar amb atenció al client si es rep un producte no desitjat, per gestionar una possible devolució o reemborsament.

Creix el comerç en línia, però ha de millorar molt

El comerç en línia continua creixent, i amb això, la necessitat de millorar l'experiència de compra. Casos com el d'aquest usuari demostren que la transparència i la comunicació amb el client són essencials per evitar inconvenients i garantir la satisfacció.

Resposta del supermercat

De moment, almenys que aquest mitjà de comunicació ho conegui, no hi ha resposta pública del supermercat Bonpreu Esclat. Confiem que les parts arribin a un enteniment i que el client pugui gaudir de les ampolles d'aigua que desitjava.