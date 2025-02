El problema de un cliente de Bonpreu en la compra online: 'Me he quedado...'

La compra online ha simplificado la vida de muchos consumidores, permitiéndoles recibir sus productos sin necesidad de desplazarse. Sin embargo, no siempre la experiencia es perfecta. Un usuario de Twitter ha expresado su frustración tras recibir un pedido de Bonpreu online en el que no se respetó su elección de agua embotellada.

| Bonpreu

Una sustitución no deseada

El cliente, identificado en Twitter como Pepitu Burilles, compartió su experiencia con el supermercado Bonpreu a través de un mensaje en el que explicaba que había solicitado agua de Veri, pero en su lugar recibió agua Bezoya, de la marca Pascual. Su molestia no solo radicaba en la sustitución del producto, sino en que él no había aprobado dicho cambio.

"Pagué 5€ de gastos de envío principalmente por el agua y ahora me encuentro sin el agua habiendo pagado", se quejaba en su publicación.

Este tipo de situaciones no son infrecuentes en el comercio online de supermercados. A menudo, cuando un producto no está disponible, los establecimientos ofrecen una alternativa similar. No obstante, la clave está en cómo gestionan estas sustituciones y si se consulta o no al cliente antes de realizarlas.

¿Qué pueden hacer los supermercados para mejorar?

El caso de este cliente pone sobre la mesa un problema recurrente en las compras online: la gestión de sustituciones. Algunos supermercados permiten a los usuarios elegir si desean recibir un producto alternativo en caso de falta de stock, pero no todos aplican esta política de manera clara. En primer lugar, revisar las condiciones del servicio antes de comprar, para saber si el supermercado puede sustituir productos sin aviso. En segundo lugar, contactar con atención al cliente si se recibe un producto no deseado, para gestionar una posible devolución o reembolso.

| Bonpreu, Canva, XCatalunya

Crece el comercio online, pero tiene que mejorar mucho

El comercio online sigue creciendo, y con ello, la necesidad de mejorar la experiencia de compra. Casos como el de este usuario demuestran que la transparencia y la comunicación con el cliente son esenciales para evitar inconvenientes y garantizar la satisfacción.

Respuesta del supermercado

De momento, al menos que este medio de comunicación lo conozca, no hay respuesta pública del supermercado Bonpreu Esclat. Confiamos en que las partes lleguen a un entendimiento y que el cliente pueda disfrutar de las botellas de agua que deseaba.