5 productes de primeres marques amb més del 40 % de descompte a Bonpreu i Esclat

per Sergi Guillén

Les compres intel·ligents són una tendència en alça. Cada vegada més consumidors busquen qualitat sense renunciar a bons preus, optant per productes de marques reconegudes quan troben descomptes atractius. Això es deu al fet que els seus productes de primeres marques solen garantir un estàndard de gran qualitat constant, tant en ingredients com en processos de fabricació.

No obstant això, el preu sol ser un factor determinant, i molts esperen les promocions adequades per adquirir-los. En aquest context, els lots d'estalvi s'han convertit en una opció molt popular en supermercats com Bonpreu i Esclat. Aquestes ofertes combinen diversos productes essencials en una sola compra, permetent un estalvi important davant la compra individual de cada article.

Fins al 3 de març, Bonpreu i Esclat han llançat una promoció que ofereix un descompte superior al 40 % en un lot de productes de primeres marques. Aquest pack, originalment valorat en 10,51 €, es pot adquirir per només 5,99 €, la qual cosa representa un estalvi de 4,52 €. Inclou cinc productes essencials per a qualsevol rebost:

Què inclou aquest lot d'estalvi?

Arròs Nomen (1 kg); l'arròs és un bàsic en qualsevol cuina, i la marca Nomen és una de les més reconegudes a tot Catalunya per la seva qualitat i tradició. El seu arròs és ideal per a plats com paelles, risottos o guarnicions. En aquest lot, s'inclou un paquet d'1 kg, el preu habitual del qual és de 1,89 €.

| BonpreuEsclat

Salsa lleugera Ligereza (430 g); les salses tipus maionesa són un imprescindible per acompanyar amanides, entrepans i plats freds. La Ligereza de Hellmann’s és una alternativa amb menys greix que la maionesa tradicional, però amb tot el sabor. El seu preu regular és de 2,65 €.

Espàrrecs blancs curts Carretilla (115 g); els espàrrecs en conserva són un ingredient versàtil i saludable, perfecte per a amanides o aperitius. La marca Carretilla és sinònim de qualitat en conserves vegetals, i aquest pot té un preu habitual de 2,99 €.

2 ampolles de Coca-Cola Zero Sucre (1,25 L cadascuna); per a aquells que busquen un refresc sense sucre però amb el sabor clàssic de Coca-Cola. Aquest lot inclou dues ampolles d'1,25 L de Coca-Cola Zero. Cadascuna té un preu estàndard de 2,98 €, de manera que només aquests dos productes ja sumen gairebé el preu total del lot.

| Africa Images

Un descompte que val la pena aprofitar

Si es compressin aquests productes per separat, la suma total seria 10,51 €. Però amb aquesta promoció es poden obtenir per només 5,99 €, la qual cosa representa un descompte del 43 %. Aquest tipus d'ofertes són una excel·lent oportunitat per proveir-se de productes de qualitat a un preu reduït.

Atès que la promoció està disponible fins al 3 de març, és recomanable planificar la compra amb temps per aprofitar aquest estalvi a Bonpreu. A més, aquest tipus de lots solen esgotar-se ràpidament a causa de la seva gran relació qualitat-preu.