Descobreix la platja de roca vermella a Catalunya que sembla un paisatge de Mart

T'imagines caminar per un paisatge que sembla tret d'un altre planeta sense sortir de la Costa Brava? La costa de Girona amaga racons que desafien la imaginació. Les seves formacions rocoses mil·lenàries creen contrastos únics a la Mediterrània.
Un d'aquests indrets ofereix una paleta de colors tan intensa que evoca la superfície del planeta vermell. Es tracta d'un enclavament resguardat, accessible només per a qui cerca una experiència autèntica. Una petita aventura que recompensa amb una vista inoblidable.
Panorama i ritmes de la visita
Aquest racó singular es troba al cor del Parc Natural del Cap de Creus. És un territori de natura salvatge i vents que han esculpit el paisatge. La millor època per programar una excursió és durant els mesos de maig, juny i setembre. En aquestes dates, l'afluència de visitants és moderada i la calor no resulta aclaparadora.
Durant juliol i agost, la demanda augmenta considerablement. Llevar-se d'hora és l'estratègia clau per gaudir del silenci i la llum del matí. La visita requereix una certa planificació, ja que la seva bellesa rau precisament en el seu aïllament.
La platja en qüestió és Cala de l'Illa Roja, un tresor geològic a prop de Roses i Begur. El seu accés no és directe amb cotxe, cosa que en preserva l'encant. L'itinerari més habitual comença a la veïna Cala Montjoi. Des d'allà, cal agafar un tram de l'històric Camí de Ronda, senyalitzat com a GR-92.
La caminada dura aproximadament vint o trenta minuts a un ritme tranquil. El sender és irregular, per la qual cosa és imprescindible portar calçat adequat per caminar sobre terreny rocós i amb desnivells. Aquest petit esforç és el peatge per arribar a un paisatge excepcional
El secret del seu color únic
L'aspecte marcià de Cala de l'Illa Roja no és una casualitat. La seva tonalitat es deu a la composició geològica dels seus penya-segats. Les roques d'esquist i argila d'aquesta zona són riques en òxid de ferro. Aquest component, en erosionar-se per l'acció del mar i el vent, tenyeix la sorra i els còdols.
El resultat és un intens color rogenc que contrasta de manera espectacular amb les aigües turqueses del mar. Què necessito portar a una cala salvatge com aquesta? La resposta és senzilla: tot el necessari. No hi ha serveis, així que aigua, menjar i protecció solar són imprescindibles.
Consells per a un recorregut perfecte
Per gaudir al màxim de l'experiència, és vital anar ben preparat. A més d'aigua i calçat esportiu, és recomanable portar ulleres d'snòrquel. Els fons marins rocosos de la cala alberguen una interessant vida aquàtica.
La platja està formada per còdols i sorra gruixuda, per la qual cosa un calçat adaptat pot millorar la comoditat. Donada la seva orientació, les millors hores de llum per a la fotografia són al matí. Combinar la visita a Cala de l'Illa Roja amb altres cales del Cap de Creus pot completar una jornada perfecta d'exploració per la costa de Catalunya.