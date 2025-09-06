Pilar Vinardell (Mercadona) avisa: 'És una realitat que les cremes solars caduquen'

Amb la fi de l'estiu, comença a refrescar, el consum gira des de la platja cap a la rutina habitual de l'any. És el moment en què se solen ordenar els armaris i necessers amb mentalitat pràctica. En aquest repàs sorgeix una pregunta clàssica: Què fer amb el protector solar a mig fer servir?
Els dubtes són normals a les llars i es plantegen a supermercats i farmàcies. La pregunta de si es pot guardar per a l'any vinent o si és millor llençar-lo és de les més comunes. Mercadona El debat afecta hàbits de compra, preferències i seguretat en la cura de la pell.
Un avís des del supermercat
Mercadona ha difós un aclariment que és de gran utilitat a les seves xarxes socials. La veu autoritzada és Pilar Vinardell, catedràtica de Fisiologia a la Universitat de Barcelona i qui també és experta en avaluació de seguretat de cosmètics.
En un vídeo publicat a X, Vinardell respon amb claredat als dubtes sobre els protectors solars. La seva resposta és molt clara i taxativa al respecte: "És una realitat que les cremes solars caduquen". Tenir la informació correcta sobre això té implicacions directes per al consum i la salut.
Mercadona ha massificat aquesta publicació perquè l'advertiment connecta amb la decisió de compra. Ja que els consumidors busquen eficàcia i preu, però també garanties que els aportin seguretat.
PAO: la clau per saber quant dura
L'experta assenyala que el més important no són les dates impreses a l'envàs. Explica que l'indicador PAO, representat per un pot obert amb un número i una lletra M, és el que s'ha de tenir present. Aquest número indica els mesos d'ús segur després de la primera obertura.
En protectors solars, el rang d'ús és de 6 a 12 mesos. Passat aquest període, els ingredients actius perden eficàcia. El resultat és protecció reduïda i continuar utilitzant-lo és un risc que no compensa l'estalvi.
La calor de l'estiu accelera la degradació del producte. Encara que sembli normal, la composició pot alterar-se sense avís. El resultat pot ser irritació o resposta al·lèrgica a la pell.
Què fer amb el pot començat
La recomanació és no guardar el protector de l'any anterior. Es pot aprofitar en mesos posteriors a la fi de l'estiu, sempre que el PAO ho permeti. Per això, és convenient planificar la compra d'aquests productes per evitar sobrants al setembre.
Mirar el PAO abans de pagar evita pots infrautilitzats. El supermercat ofereix formats que s'ajusten al ritme d'ús, alineant d'aquesta manera seguretat, preu i sostenibilitat a la cistella.
Consells de conservació i compra
L'especialista aconsella tancar bé la tapa i anotar la data d'obertura per tenir l'orientació de la durada activa del producte. Escollir formats petits si l'ús és ocasional evita el malbaratament i és una compra intel·ligent. Si canvia l'olor o la textura de la crema solar, és millor llençar-la.
El missatge de Vinardell tanca un mite molt repetit. El supermercat canalitza la guia a compres segures i responsables. Així es reforça una cultura de consum informada.