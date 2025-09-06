Logo xcatalunya.cat
Dona jove somrient amb una bufanda de quadres davant d’una botiga Lidl
La tardor s'acull amb alegria a Lidl, perquè hi tens la calidesa que necessites | Lidl, Halfpoint, xcatalunya.cat
Ahir va arribar a Lidl la novetat que necessites aquesta tardor: sembla de disseny

Lidl ha portat la calidesa que necessites aquesta tardor amb disseny de grans marques, però a un preu baixíssim

Foto d'Angélica Oyarzún
per Angélica Oyarzún

La tardor s'aproxima ràpidament i, amb el canvi d'estació, arriben els canvis de rutines i la revisió de la llar es fa amb ulls pràctics. Entre mantes i tèxtils, les cases es preparen per passar més temps dins. El consum busca confort sense perdre estil.

Lidl ha decidit llançar un producte molt necessari per gaudir d'aquesta temporada i ho ha fet a un preu increïble. Els consumidors comparen, observen materials i demanen dissenys càlids i barats. I Lidl va posar ahir a la venda aquest article que no et pot faltar a la tardor.

Dues mantes plegades de diferents colors amb serrells als extrems apareixen sobre un fons desenfocat d’una botiga.
Lidl ha portat l'article que tots necessitem a casa durant la tardor | Lidl, xcatalunya.cat

La novetat de Lidl amb aire de disseny

Ahir, Lidl va afegir als seus lineals una manta bouclé pensada per al fred, és la típica peça de sofà que acaba acompanyant cada tarda. El seu aspecte net i actual recorda el disseny nòrdic. Mesura 130 x 170 cm, el format còmode per a una o dues persones.

Està fabricada amb polièster reciclat i presumeix de textura molt suau, i el seu preu és de 5,99 euros, atractiu per a qualsevol cistell. La marca ressalta el seu ús versàtil a casa: funciona com a detall de decoració moderna, manta protectora per al sofà i capa calenteta. És una solució simple per sumar confort sense obres ni despeses extra.

Un altre punt a favor és la seva lleugeresa, agradable al tacte. Arriba en dos colors pensats per combinar: beix i verd. L'absència de pes excessiu facilita recollir-la i canviar-la d'estança sense esforç.

Publicitat d’una manta de la marca Livarno home disponible en dos models diferents, una de color llis clar i una altra amb quadres en tons verds, amb un preu de 5,99 euros.
El preu de la manta de Lidl és molt baix: per només 5,99 euros t'endús tota la calidesa a casa | Lidl, xcatalunya.cat

Cura i durabilitat

El manteniment és senzill i respectuós amb el teixit: airejar-la després de cada ús ajuda a mantenir-la en òptimes condicions. Es recomana rentar a 30 °C en programa de fàcil cura. Convé evitar el lleixiu per conservar el color i la textura.

Tampoc s'ha d'utilitzar assecadora per no alterar les fibres. Una cosa molt pràctica d'aquesta manta és que no s'ha de planxar. La peça no admet neteja en sec, segons les indicacions.

Dos butaques grises amb mantes decoratives, una de to verd amb quadres i una altra de color beix, en una sala amb catifes clares i taules auxiliars.
La manta de Lidl en dos colors, pots triar la que millor combina o endur-te les dues | Lidl, xcatalunya.cat

Consum responsable i preferències de tardor

El material reciclat dona un plus per a qui mira el consum amb consciència; aquesta característica suma valor sense disparar el preu final. Afavoreix decisions de compra alineades amb preferències de sostenibilitat. Amb 5,99 euros, la relació entre cost i utilitat resulta clara.

El supermercat ofereix una opció de temporada amb estètica cuidada i pràctica. És una novetat pensada per a consumidors que valoren l'essencial. La manta de Lidl es pot fer servir al sofà, al llit o per llegir; la novetat encaixa en rutines, usos i preferències quotidianes.

La manta de color beix funciona com a base serena per a salons clars. En canvi, la de color verd aporta un contrast suau sense saturar. Ambdues opcions reforcen un estil de disseny en espais diaris: per mantenir-la, aireja i plega després de cada ús.

