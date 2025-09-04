José Elías (49 anys), multimilionari: 'La meva millor època ha estat amb 40 anys'

Fer anys no sempre vol dir perdre oportunitats, sinó reinterpretar-les des de noves perspectives personals i professionals. Molts empresaris i influencers coincideixen que la maduresa aporta un tipus d'aprenentatge que els anys joves rarament ofereixen. Sovint, la dècada dels quaranta es converteix en un moment clau per consolidar projectes i prendre decisions amb més seguretat.
L'experiència vital en aquest tram d'edat no només aporta confiança, també permet valorar amb més claredat què val la pena i què no. En aquesta etapa, les caigudes pesen menys que les lliçons apreses i l'optimisme guanya espai davant la por. Per a José Elías, aquest moment ha significat una època de descobriments intensos i aprenentatges que encara avui comparteix amb la seva comunitat.
Una visió marcada per l'experiència personal
L'empresari i influencer José Elías va sorprendre amb una reflexió contundent sobre l'etapa més complexa de la seva vida. El 2019, va travessar un divorci que va coincidir amb els inicis d'un ambiciós projecte empresarial. Va ser una tempesta perfecta que va definir com un repte vital, la seva metàfora va ser clara: “És com si et deixessin anar des de 3.000 peus sense paracaigudes”.
Elías sosté que el divorci és un procés devastador que exigeix recursos econòmics i emocionals enormes. En el seu cas, la ruptura va coincidir amb l'exigència d'aixecar una companyia des de zero, cosa que va multiplicar les dificultats. Tot i això, defensa que d'aquests moments de caos neixen els ensenyaments que marquen la diferència en la vida de qualsevol emprenedor.
Lluny de veure-ho com un final, l'empresari considera el fracàs una eina d'aprenentatge. Insisteix que la cultura espanyola necessita entendre que equivocar-se no suposa un tancament, sinó una oportunitat. Per a ell, cada ensopegada és un pas endavant si s'afronta amb visió de futur i resiliència.
El debat sobre conciliació i gènere
Les seves declaracions també van endinsar-se en un terreny més polèmic: el paper de la dona en la conciliació entre carrera i família. Segons Elías, les dones amb trajectòries professionals sòlides afronten un dilema complex en formar una família. Des de la seva visió, la biologia imposa que siguin elles qui assumeixin un sacrifici més gran en el seu desenvolupament laboral.
Aquestes afirmacions han generat debat social sobre igualtat i conciliació a Espanya. Mentre alguns valoren la seva franquesa en exposar una realitat freqüent, altres consideren que reprodueix estereotips difícils de sostenir actualment. El que sí que resulta clar és que les seves paraules obren un espai de discussió sobre el futur de la conciliació laboral i personal.
Per a José Elías, la clau continua sent afrontar cada crisi amb determinació i utilitzar l'experiència com a motor de creixement. Als seus 49 anys, José Elías ho resumeix amb una frase clara: "La meva millor època a la vida ha estat amb 40 anys, convençut que els reptes modelen la plenitud".