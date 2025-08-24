Logo xcatalunya.cat
El pijama clavat d’Oysho arriba demà a Lidl i té un preu ridícul: flipa

Aquest pijama que arriba a Lidl podria convertir-se en el teu preferit per com es veu, com queda i pel que costa

Lidl s'ha guanyat un lloc destacat en la rutina de qui busca qualitat sense pagar de més. Amb cada nova col·lecció que incorpora a les seves botigues en línia o físiques, la cadena alemanya suma clients. Les seves compradores habituals en segueixen els passos i ho recomanen a tothom.

No és la primera vegada que Lidl sorprèn amb propostes que barregen estil i funcionalitat. Aquesta vegada torna amb una cosa que crida l'atenció pel seu disseny i, també, pel preu. Sembla de les botigues més famoses per qualitat i estil, però se sap que és de Lidl, perquè és una superoferta.

Lidl i el seu pijama: un disseny còmode, suau i molt afavoridor

Aquest dilluns, 25 d'agost, arriba a Lidl un pijama curt per a dona que destaca per la seva senzillesa ben pensada. El model està dissenyat en color gris, amb un toc elegant i relaxat.

La samarreta té escot en bec i una botonadura discreta que aporta un punt clàssic al disseny. El pantaló curt s'ajusta amb cintura elàstica i cordó, pensat per a més comoditat.

Està elaborat amb fibres d'origen natural, cosa que el fa molt suau i agradable al tacte. Una sensació que es nota des del primer ús. Especial per gaudir de nits de son suau i tranquil.

Lidl ho ha pensat tot: materials còmodes i cures senzilles

La composició és de 95 % modal i 5 % elastà, aquest teixit és conegut per ser flexible, transpirable i molt resistent a l'ús diari. És gràcies a l'elastà que el pijama ofereix un ajust òptim sense estrènyer ni deformar-se. Ideal per a qui busca llibertat de moviment en descansar o moure's per casa.

A més, és fàcil de cuidar: es pot rentar a 40 °C, planxar a temperatura mitjana i no requereix tractament especial. Tampoc necessita assecadora ni neteja en sec.

Preu imbatible per a una peça de Lidl, però que sembla molt cara

Aquest model sortirà a la venda per només 5,99 euros. Un preu difícil d'igualar per a una peça amb aquestes característiques i materials de qualitat. Es podrà adquirir a les botigues físiques de Lidl i a la seva botiga en línia, un avantatge per a qui prefereix fer compres sense sortir de casa.

Dissenyat per ser pràctic, bonic i accessible, aquest pijama demostra que no cal gastar gaire per vestir bé també a casa. La cadena segueix apostant per roba còmoda que encaixi amb els gustos reals de les seves consumidores. Aquest model respon a una necessitat clara: sentir-se bé sense renunciar a l'estil.

El tall clàssic, l'escot afavoridor i el teixit suau fan que aquest pijama gris es converteixi en un favorit instantani. Tot això, sense trencar el pressupost. Amb llançaments com aquest, Lidl es reafirma com una opció fiable per a qui busca qualitat, preu i estètica en la seva compra setmanal.

