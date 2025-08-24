Logo es.xcatalunya.cat
Logo es.xcatalunya.cat
Català English
Logo Telegram
Mujer sorprendida con suéter rojo señalando hacia arriba frente a una tienda Lidl con un círculo borroso en la esquina superior derecha
a nueva propuesta de Lidl tiene estilo, calidad y un precio que no vas a poder ignorar | Lidl, Dean Drobot, Montaje propio
Sociedad

El pijama clavado a Oysho llega mañana a Lidl y tiene un precio ridículo: flipa

Este pijama que llega a Lidl podría convertirse en tu favorito por cómo se ve, cómo sienta y lo que cuesta

Foto de Angélica Oyarzún
por Angélica Oyarzún

Lidl se ha ganado un lugar destacado en la rutina de quienes buscan calidad sin pagar de más. Con cada nueva colección que incorpora a sus tiendas online o físicas, la cadena alemana suma clientes. Sus compradores habituales siguen sus pasos y lo recomiendan a todos.

No es la primera vez que, Lidl, sorprende con propuestas que mezclan estilo y funcionalidad. Esta vez vuelve con algo que llama la atención por su diseño y, también, por el precio. Parece de las tiendas más famosas por calidad y estilo, pero se sabe que es de Lidl, porque es una superoferta.

Conjunto de pijama gris de camiseta y shorts con fondo de tienda desenfocado
idl sorprende con un pijama que parece de lujo, pero a un precio muy bajo | Lidl, Montaje propio

Lidl y su pijama: un diseño cómodo, suave y muy favorecedor

Este lunes, 25 de agosto, llega a Lidl un pijama corto para mujer que destaca por su sencillez bien pensada. El modelo está diseñado en color gris, con un toque elegante y relajado. 

La camiseta tiene escote en pico y una botonadura discreta que aporta un punto clásico al diseño. El pantalón corto se ajusta con cintura elástica y cordón, pensado para mayor comodidad.

Está elaborado con fibras de origen natural, lo que lo hace muy suave y agradable al tacto. Una sensación que se nota desde el primer uso. Especial para disfrutar noches de sueño suave y tranquilo.

Mujer usando un pijama gris de dos piezas con camiseta de manga corta y pantalón corto, anuncio de oferta con precio de 5.99 euros
La próxima semana puedes encontrar este espectacular pijama en todas las tiendas Lidl | Lidl, Montaje propio

Lidl ha pensado en todo: materiales cómodos y cuidados sencillos

La composición es de 95 % modal y 5 % elastano, este tejido es conocido por ser flexible, transpirable y muy resistente al uso diario. Es gracias al elastano que el pijama ofrece un ajuste óptimo sin apretar ni deformarse. Ideal para quienes buscan libertad de movimiento al descansar o moverse por casa.

Además, es fácil de cuidar: se puede lavar a 40 °C, planchar a temperatura media y no requiere tratamiento especial. Tampoco necesita secadora ni limpieza en seco.

Mujer con pijama gris de manga corta y pantalón corto junto al logo de Lidl sobre fondo claro
Además de ser cómo es muy fácil de lavar, lo que le agrega una ventaja más | Lidl, Montaje propio

Precio imbatible para una prenda de Lidl, pero que parece muy cara

Este modelo saldrá a la venta por solo 5,99 euros. Un precio difícil de igualar para una prenda con estas características y materiales de calidad. Podrá adquirirse tanto en las tiendas físicas de Lidl como en su tienda online, una ventaja para quienes prefieren hacer compras sin salir de casa.

Diseñado para ser práctico, bonito y accesible, este pijama demuestra que no hay que gastar mucho para vestir bien también en casa. La cadena sigue apostando por ropa cómoda que encaje con los gustos reales de sus consumidoras. Este modelo responde a una necesidad clara: sentirse bien sin renunciar al estilo.

El corte clásico, el escote favorecedor y el tejido suave hacen que este pijama gris se convierta en un favorito instantáneo. Todo eso, sin romper el presupuesto. Con lanzamientos como este, Lidl se reafirma como una opción confiable para quienes buscan calidad, precio y estética en su compra semanal.

➡️ Sociedad