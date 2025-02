La picaresca d'un Golden Retriever golafre per aconseguir més menjar

Les xarxes socials han tornat a rendir-se davant la picardia dels gossos, especialment dels Golden Retrievers, una raça coneguda per la seva dolçor, intel·ligència i, en aquest cas, la seva gran capacitat per idear estratègies quan es tracta de menjar. El vídeo, compartit pel compte de Twitter @PuppiesIover, ha fet riure a milers d'internautes amb l'astuta maniobra d'un Golden Retriever que no va dubtar a aprofitar la situació per quedar-se amb la major part d'un apetitós mos.

En les imatges, es pot veure una dona a punt de donar un tros d'una pasta al seu gos. No obstant això, en un aparent gest de generositat, el gos toca suaument amb la seva pota l'altre Golden Retriever que es troba al seu costat, adormit plàcidament al sofà. La propietària, commoguda per la suposada intenció del gos de compartir el menjar, decideix donar al gos dormilega el primer tros. És en aquest precís moment quan el Golden Retriever "generós" aprofita la distracció i, sense perdre el temps, es menja la resta de la pasta d'un sol mos.

| Canva

El vídeo ha generat gran simpatia a les xarxes, no només per la ràpida acció del gos, sinó per la seva capacitat de manipulació subtil i efectiva. L'escena és un clar exemple de la intel·ligència canina i com els gossos poden aprendre a utilitzar el seu entorn i el comportament dels humans al seu favor.

Astut sense agressivitat

Aquest tipus de conducta és més comú del que sembla. Els gossos són animals altament observadors i aprenen ràpidament quines accions generen respostes favorables en els seus propietaris. En aquest cas, el Golden Retriever podria haver après que tocar amb la pota el seu company adormit genera una reacció emocional en la seva propietària, cosa que li va permetre desviar la seva atenció momentàniament per assegurar-se el mos més gran.

Un altre factor a considerar és la jerarquia en la convivència entre gossos. Tot i que en el vídeo no s'observa una actitud agressiva o dominant, sí que s'evidencia com el gos despert pren la iniciativa per assegurar-se la major quantitat de menjar possible sense generar conflicte. Això és un reflex de l'astúcia i adaptabilitat dels gossos dins de la llar, on utilitzen estratègies no confrontacionals per obtenir el que desitgen.

L'humor darrere d'aquest tipus de situacions és el que fa que aquests vídeos es tornin virals. Els Golden Retrievers, en particular, són una raça que combina una expressivitat encantadora amb una gran intel·ligència, cosa que els converteix en protagonistes ideals per a aquest tipus d'episodis. La seva capacitat per interactuar amb els humans i anticipar les seves reaccions els fa encara més entranyables.

En definitiva, aquest Golden Retriever ha demostrat que no només és un gos adorable, sinó també un estrateg nat quan es tracta de menjar. La seva picardia ha conquerit a milers d'usuaris a internet, recordant-nos una vegada més que els gossos, a més de ser els nostres millors amics, també poden ser autèntics genis de l'engany quan tenen un objectiu clar: aconseguir un saborós mos sense aixecar sospites.