El Golden Retriever que es mirava al mirall ha crescut i hi ha part 2

per Iker Silvosa

Les xarxes socials han tornat a rendir-se davant la tendresa i espontaneïtat d'un Golden Retriever que, anys després d'haver-se fet viral, ha protagonitzat l'esperada "part 2" de la seva trobada amb el mirall del gimnàs. El vídeo, publicat pel compte de Twitter @PuppiesIover, mostra el creixement del gos i la seva nova reacció en veure's reflectit, amb una barreja de curiositat i dolçor que ha enamorat novament els internautes.

En la primera part d'aquesta història, gravada fa uns anys, el cadell de Golden Retriever es va convertir en sensació per la seva efusiva resposta en veure's al mirall per primera vegada. En aquell moment, el gosset no va poder contenir la seva emoció i va començar a saltar amb alegria, creient potser que havia trobat un altre gos disposat a jugar amb ell. El seu entusiasme desbordant i la seva energia van fer que el vídeo es viralitzés ràpidament, deixant una empremta en la memòria dels amants dels animals.

| Canva

Ara, convertit en un gos adult, el Golden Retriever ha tornat al mateix gimnàs i s'ha tornat a trobar amb el seu reflex. No obstant això, en aquesta ocasió la seva reacció ha estat diferent. En lloc de saltar sense parar, el gos observa la seva imatge amb una expressió més calmada, encara que no exempta d'emoció. Ja no és aquell cadell esbojarrat, però continua mostrant una tendresa inigualable en inclinar el cap i contemplar el seu propi reflex amb certa nostàlgia.

El perquè de la reacció

El comportament d'aquest gos té una explicació científica. Els cadells solen reaccionar amb sorpresa o entusiasme en veure el seu reflex, ja que no comprenen immediatament que es tracta de la seva pròpia imatge. A mesura que creixen, alguns gossos desenvolupen una major comprensió que no hi ha cap altre animal dins del mirall, cosa que explica el canvi d'actitud en aquesta "part 2" del vídeo. Tot i així, el Golden Retriever continua mostrant interès pel seu reflex, cosa que demostra que la curiositat canina mai desapareix del tot.

Els gossos són animals altament observadors i poden associar certs llocs o experiències amb records passats. En aquest cas, no és descabellat pensar que el Golden Retriever hagi recordat el gimnàs i la seva trobada amb el mirall d'anys enrere. La seva nova reacció, més tranquil·la però igualment entranyable, reflecteix la seva maduresa sense perdre l'essència juganera que el va fer famós en primer lloc.

Aquest tipus de vídeos triomfen a les xarxes socials perquè mostren l'evolució dels animals i permeten als seguidors sentir-se part del seu creixement. En un món on el contingut viral sol ser efímer, les històries que continuen amb el temps, com la d'aquest Golden Retriever, generen una connexió especial amb el públic. La comparació entre la seva primera reacció i la seva actitud actual no només ha enternecido els usuaris, sinó que també ha recordat la importància del temps i el desenvolupament en la vida de les mascotes.

Encara que l'efusivitat del seu primer vídeo va quedar en el passat, aquest encantador Golden Retriever continua sent un favorit d'internet. El seu retorn al gimnàs i la seva nova trobada amb el mirall han demostrat que, encara que els anys passin, alguns moments continuen sent igual d'especials, i que els gossos, amb la seva lleialtat i tendresa, continuen robant-nos el cor una i altra vegada.