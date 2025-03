Oli d'oliva verge extra català: Segona unitat al 70 % a Bonpreu fins al 03/03

L'oli d'oliva verge extra és un element fonamental en la dieta mediterrània i un dels productes més apreciats per la seva qualitat, sabor i beneficis per a la salut. Cada cop més consumidors es preocupen per l'origen i l'autenticitat dels productes que compren, cosa que ha impulsat l'interès per olis locals d'alta gamma. En aquest context, el Priordei Llegat, elaborat a la regió del Priorat, a Catalunya, destaca com una opció premium amb característiques úniques.

Fins al 3 de març, els supermercats Bonpreu ofereixen una promoció atractiva per a aquest oli d'oliva verge extra. La segona unitat té un 70 % de descompte, cosa que permet reduir considerablement el preu final en comprar dues ampolles.

| BonpreuEsclat, macniak, XCatalunya

El preu habitual d'una unitat és de 8,49 €, però amb l'oferta, la segona ampolla s'adquireix per només 2,55 €. D'aquesta manera, en portar dues unitats, el preu mitjà per ampolla se situa en 5,52 €, convertint-se en una oportunitat interessant per a aquells que busquen un oli de qualitat a un preu més accessible.

Un oli de gran qualitat

El Priordei Llegat és un oli d'oliva verge extra que destaca pel seu perfil aromàtic equilibrat i el seu sabor intens. La seva versatilitat a la cuina el converteix en un aliat ideal tant per amanir amanides i torrades com per al seu ús en receptes que requereixen olis d'alta qualitat. A més del seu valor gastronòmic, aquest tipus d'oli es caracteritza per les seves propietats saludables, ja que és ric en antioxidants i àcids grassos monoinsaturats, contribuint al benestar cardiovascular i general.

La procedència d'aquest producte és un altre factor clau a tenir en compte. Elaborat al Priorat, una regió amb gran tradició en la producció d'oli d'oliva i vins de prestigi, Priordei Llegat garanteix un estàndard de qualitat superior i una experiència sensorial que el diferencia d'altres opcions al mercat.

Aquesta promoció està disponible als supermercats Bonpreu i Esclat fins al 3 de març, cosa que brinda una excel·lent oportunitat per adquirir un oli de categoria a un preu més competitiu.

| Bonpreu

Catalunya, una terra d'oli, amb cinc Denominacions d'Origen Protegides (DOP)

DOP Siurana: suavitat i equilibri des del Camp de Tarragona

L'oli d'oliva amb DOP Siurana és un dels més reconeguts de Catalunya. Es produeix al Camp de Tarragona, el Priorat i part de la Ribera d'Ebre, amb la varietat d'oliva Arbequina com a protagonista. El seu oli és de color groc daurat amb matisos verds i destaca pel seu sabor suau, afruitat i lleugerament dolç, amb notes d'ametlla i poma.

La seva baixa acidesa i el seu equilibri el converteixen en una opció ideal per a amanides, verdures al vapor i peixos, aportant un toc refinat sense emmascarar els sabors.

DOP Les Garrigues: intensitat i cos des de l'interior de Lleida

Ubicada a la comarca de Les Garrigues i part del Segrià i l'Urgell, aquesta DOP també es basa en la varietat Arbequina, però amb un perfil més intens a causa de les condicions climàtiques més extremes de la zona. L'oli d'aquesta denominació es caracteritza pel seu color verd daurat, sabor afruitat i tocs amargs i picants més marcats.

La seva textura densa i el seu major contingut en polifenols li atorguen una gran estabilitat i propietats antioxidants. És perfecte per acompanyar pa amb tomàquet, carns a la brasa i guisats tradicionals, realçant els sabors amb el seu caràcter pronunciat.

DOP Baix Ebre-Montsià: frescor mediterrània del sud de Catalunya

Produït a les comarques del Baix Ebre i Montsià, aquest oli s'obté principalment de la varietat Morruda, juntament amb Farga i Sevillenca. El seu oli és d'un verd intens, amb aroma fresc a herba acabada de tallar i un sabor més herbaci, amb notes d'ametlla i tomàquet.

La seva frescor el fa ideal per a plats mediterranis com mariscs, amanides i sopes fredes, on aporta un toc vibrant sense resultar dominant.

| XCatalunya, BonpreuEsclat, Getty Images Signature de andresr

DOP Terra Alta: un oli de muntanya amb caràcter

A la comarca de Terra Alta, aquest oli s'elabora majoritàriament amb la varietat Empeltre, una de les més antigues de la península ibèrica. El seu color oscil·la entre el groc daurat i l'ambre, i el seu sabor és suau i dolç, amb lleugeres notes de fruits secs i sense gairebé amargor ni picant.

A causa de la seva suavitat i fluïdesa, és una excel·lent opció per a salses, rebosteria i amaniments lleugers, ja que aporta un sabor delicat sense emmascarar altres ingredients.

DOP Empordà: tradició i exclusivitat des del nord-est català

La producció d'oli a l'Empordà es remunta a l'època grega i romana, i el seu oli s'obté de varietats autòctones com Argudell, Corivell i Verdal. El seu perfil és únic: presenta un sabor afruitat amb un lleuger amargor i notes de fonoll, nou i ametlla verda.

Gràcies al seu caràcter complex i elegant, és una excel·lent elecció per a cuina d'autor, peixos i arrossos, on la seva combinació de dolçor, amargor i picant complementa els plats de manera sofisticada.