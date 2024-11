Gran notícia per als pensionistes catalans en aquest final de novembre

A Catalunya, els pensionistes es divideixen en diferents tipus segons la naturalesa de la prestació que reben, cadascuna dissenyada per cobrir necessitat especifiques. En primer lloc, hi ha els pensionistes per jubilació, que van cessar la seva activitat laboral després d'assolir l'edat legal establerta o mitjançant una anticipada.

Amb ells, també trobem els pensionistes per incapacitat, que reben una prestació a causa d'una condició física o mental que els impedeix treballar. D'altra banda, hi ha els pensionistes per viduïtat, que són familiars de persones mortes que van cotitzar el sistema, i reben una prestació de protecció.

A més, hi ha les pensions per orfandat, destinades a fills de cotitzants morts, i les prestacions en favor de familiars, per a dependents sense mitjans de subsistència. Ara, tots aquests pensionistes han rebut una gran notícia per a aquesta darrera setmana que queda del mes de novembre.

Un increment de cara al novembre

La pensió mitjana a Catalunya s'ha incrementat un 5,25% al novembre respecte al mateix període de l'any passat fins a situar-se en 1.311,80 euros. Segons ha informat el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. La retribució segueix per sobre de la mitjana estatal (1.260,93 euros), que beneficia gairebé 9,3 milions de persones.

| ACN

Pel que fa a la prestació de jubilació, puja fins a 1.481,02 euros i la reben més d'1,19 milions de catalans. La Seguretat Social va recordar que aquest mes abonarà la mensualitat extraordinària, que en el cas de la jubilació se situa de mitjana al voltant dels 1.463 euros. Al conjunt de l'Estat, al novembre s'abonaran més de 10,3 milions en pensions i 12.624 més en pagues extraordinàries.

Una mensualitat extraordinària molt esperada

Al novembre, els pensionistes a Catalunya reben la coneguda com a "paga extraordinària de Nadal". Aquesta mensualitat addicional s'abona juntament amb la pensió ordinària del mes, representant un alleujament financer important per a milions de persones.

L'extra és equivalent a la quantia habitual de la pensió mensual i, en el cas de pensions per jubilació, viduïtat, incapacitat permanent o orfandat. Està contemplada a les catorze pagues anuals que reconeix el sistema públic de la Seguretat Social.

Aquest ingrés addicional és especialment rellevant en un mes marcat per les despeses derivades de les festes nadalenques i les pujades estacionals de preus. El procés d'ingrés se sol fer a finals de novembre, ja que moltes entitats bancàries avancen la paga extraordinària. Uns dies abans de la data oficial establerta per la Seguretat Social, que normalment ronda el dia 25 del mes.

Aquest avenç busca facilitar la planificació econòmica dels pensionistes i millorar-ne la liquiditat en aquestes dates. Tot i això, les pagues extraordinàries no s'apliquen en alguns casos, com en les pensions derivades d'accidents laborals o malalties professionals.