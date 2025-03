El peix que recomana Francesc Mauri, ideal per a dietes hipocalòriques

per Joan Grimal

En el món de la nutrició saludable, pocs aliments generen tant d'interès com els que combinen alt contingut proteic, baix en calories i amb un perfil gras peculiar. I això és justament el que ha cridat l'atenció sobre un peix que, fins fa poc, era gairebé un complet desconegut per a la majoria.

Es tracta d'un animal marí depredador, carnívor i molt actiu, que habita al Mediterrani i en altres aigües temperades, movent-se entre la superfície i els 800 metres de profunditat. És a dir, s'adapta a diferents capes de l'oceà, cosa que el converteix en una espècie resistent i difícil de capturar de forma massiva.

Però el més curiós no és on viu, sinó com és la seva carn. I aquí ve la dada clau.

| Canva

Gras... però no com tu t'imagines

Aquest peix té una característica que trenca els esquemes: la seva carn conté una quantitat de greix notable, cosa que en principi podria fer pensar que és poc adequat per a dietes d'aprimament. Però no. Aquest greix no és ric en àcids omega-3, com passa en el salmó o la tonyina. I això canvia completament el seu paper nutricional.

Perquè el que perd en omega-3, ho guanya en lleugeresa i digestibilitat. No és un peix que aporti aquells beneficis cardiovasculars associats als olis saludables del mar, però sí que és excel·lent per a aquells que busquen una dieta hipocalòrica amb bon aport proteic.

A més, el seu sabor suau i la seva textura ferma el fan ideal per a plats senzills, a la planxa, al forn o fins i tot en cebiches, sense necessitat d'afegir greixos extra. D'aquí que s'hagi convertit en una petita joia per a dietistes i entrenadors personals que busquen aliments eficients.

| ACN, TV3, XCatalunya

Un expert meteoròleg que també cuida l'alimentació

El que ha ajudat a popularitzar aquesta espècie no és un xef ni un nutricionista, sinó algú que coneix molt bé la terra, el mar i el cel: Francesc Mauri, meteoròleg de referència a Catalunya.

Mauri no només parla de borrasques i anticiclons; també és un divulgador compromès amb el medi ambient, la sostenibilitat alimentària i els productes locals. Per això ha cridat l'atenció a les xarxes en recomanar aquest peix tan singular com una alternativa saludable, saborosa i poc explotada en la nostra dieta.

I llavors... com es diu aquest peix?

Després de tot això, arriba el moment de desvetllar el misteri. Aquest peix marí, carnívor, amb molta greix però sense omega-3, recomanat per Francesc Mauri i perfecte per cuidar-se... es diu: castanyola.Una espècie encara poc coneguda als mercats, però que comença a aparèixer en peixateries especialitzades i restaurants conscients de la nova cuina saludable. La pròxima tendència gastronòmica del Mediterrani? Potser sí. Perquè la castanyola ha deixat de ser un peix invisible... per convertir-se en una opció brillant.