Per a la pasta, els arrossos: Fran Susín sempre aposta per aquesta salsa de Mercadona

A la cuina espanyola, trobar ingredients versàtils, saludables i econòmics s'ha convertit en una prioritat diària. Les receptes tradicionals com l'arròs o la pasta continuen sent plats estrella i cada detall en la seva preparació compta. Escollir una bona base pot transformar un plat senzill en un àpat ple de sabor.
Tanmateix, l'ingredient que mai pot faltar en una cuina d'Espanya és la salsa de tomàquet o els tomàquets fregits. I, actualment, són innombrables els qui confien en les recomanacions d'experts per encertar al supermercat. Fran Susín, conegut divulgador gastronòmic, sense dubtar-ho, recomana aquests productes de Mercadona.
L'elecció de Fran Susín de Mercadona per al dia a dia
Fran Susín ha compartit recentment quina és la seva elecció quan es tracta de preparar pastes i arrossos. El seu suggeriment és clar i no deixa lloc a dubtes sobre quin tomàquet escollir. Amb tot, estableix una diferència entre els seus favorits i els millors.
Per a les seves receptes d'arròs o pasta, Susín recomana el tomàquet fregit sense sucres afegits de Mercadona. El prefereix pel seu sabor equilibrat, la seva facilitat d'ús i la seva composició més lleugera. És la seva salsa preferida per la seva capacitat d'integrar-se en tota mena de preparacions.
Tanmateix, quan es tracta de qualitat pura, el millor per a ell és el tomàquet tamisat. El considera clarament superior a altres varietats com el tomàquet trossejat o el doble concentrat. El valora per la seva textura fina, sense pell ni grumolls, i pel seu sabor net i directe.
Mercadona té un tomàquet tamisat senzill, potent i sense sucre
El tomàquet tamisat de Mercadona es presenta en un envàs de 390 grams i té un preu de només 0,90 euros. Està elaborat per Conservas El Cidacos (La Rioja) i conté només puré de tomàquet i àcid cítric. No porta ni sucres afegits ni additius artificials.
La seva concentració de 6,5–8,5° Brix garanteix una densitat de sabor natural. Aporta 35 kcal per cada 100 g, amb només 0,2 g de greix. La seva textura el fa ideal per a bases de salsa casolanes, sense necessitat de passar pel passapuré.
A més, un cop obert es pot conservar fins a cinc dies en fred. És una opció pràctica, saludable i amb molt bona relació qualitat-preu. Per això, no sorprèn que formi part de les recomanacions de qui sap de cuina quotidiana.
Tant el tomàquet tamisat com el tomàquet fregit sense sucres afegits són opcions versàtils a la cuina diària. El primer és ideal com a base per a salses casolanes, guisats, sofregits o cremes de verdures.
En canvi, el segon encaixa perfectament en plats ràpids com pastes, pizzes o arrossos caldosos. Amb tots dos, es poden preparar receptes saboroses i equilibrades, sense complicacions, adaptades al gust espanyol i amb ingredients senzills.