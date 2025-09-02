Mercadona deixa KO Aldi i Lidl: l'esprai secret que fan servir fins i tot les famoses

Aconseguir un ambient fresc i net ja no és només qüestió de neteja profunda, sinó de comptar amb petites ajudes quotidianes. Ara, mantenir un lloc net i endreçat no sempre és sinònim de bona olor. És per això que els ambientadors, que evoquen sensacions d'ordre i confort, s'han convertit en aliats diaris per a milers de persones.
Mercadona ha trobat el que tothom estava buscant i no només triomfa en vendes, sinó que s'ha fet el favorit de les influencers. És un senzill aerosol, però ha aconseguit posicionar-se com un favorit. I ha ocupat les xarxes de nombroses creadores de contingut, és comprensible, perquè és impossible resistir-se a aquest producte de Mercadona.
L'aroma de Mercadona que conquereix sense aclaparar
L'ambientador esprai de roba neta de la seva marca Bosque Verde té una fragància equilibrada, preu assequible i gran versatilitat. La seva fragància recorda l'olor de la roba acabada de rentar, sense ser invasiva ni pesada. Està pensat per neutralitzar males olors i aportar frescor en segons.
L'ús de l'ambientador de Mercadona és ideal en armaris, banys, dormitoris o zones de bugaderia. Només cal polvoritzar des del centre de l'habitació, l'aroma es distribueix de manera uniforme i efectiva. A més, la seva fórmula evita taques en els teixits, i es pot aplicar directament sobre cortines, coixins o fins i tot peces de roba, i tot per 1,14 euros.
Mercadona ha pensat en tot: un format funcional
El disseny ergonòmic i el sistema de polvorització fan que utilitzar-lo sigui ràpid i còmode, fins i tot en espais reduïts. N'hi ha prou amb una lleugera aplicació perquè l'estança s'impregni d'aquest toc de neteja recent.
Molts el trien com a ambientador tèxtil, però la seva eficàcia el converteix també en una opció recurrent per refrescar ambients. No cal recórrer a productes més cars o agressius si es compta amb aquest ambientador de Mercadona. El seu èxit rau en aquesta combinació entre senzillesa, utilitat i preu just.
Comparativa dins de la gamma Bosque Verde
Dins del catàleg d'ambientadors de Mercadona, aquest esprai destaca davant d'opcions com el Fresh, també en esprai, o el Magnolia en format mikado. Encara que aquests també ofereixen fragàncies agradables, el de roba neta és el preferit pel seu aroma més universal i el seu baix cost.
Mentre que el Magnolia ronda els 2,10 euros, aquest esprai es manté com l'opció més assequible, sense perdre eficàcia. Per això, no és estrany veure'l recomanat a les xarxes socials per perfils que cerquen consells de llar o productes “low cost” amb bons resultats.