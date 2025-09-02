Logo xcatalunya.cat
Logo xcatalunya.cat
ES
Logo Telegram
Una dona amb els ulls tancats i expressió de gaudi és davant d'un cartell de supermercat amb un logotip de Mercadona.
Mercadona ha conquerit els creadors de contingut amb aquest esprai genial | Europa Press, xcatalunya.cat, Getty Images de lenanet
Societat

Mercadona deixa KO Aldi i Lidl: l'esprai secret que fan servir fins i tot les famoses

Mercadona és l’únic que té aquest aerosol que tothom busca i està desapareixent ràpidament de les prestatgeries

Foto d'Angélica Oyarzún
per Angélica Oyarzún

Aconseguir un ambient fresc i net ja no és només qüestió de neteja profunda, sinó de comptar amb petites ajudes quotidianes. Ara, mantenir un lloc net i endreçat no sempre és sinònim de bona olor. És per això que els ambientadors, que evoquen sensacions d'ordre i confort, s'han convertit en aliats diaris per a milers de persones.

Mercadona ha trobat el que tothom estava buscant i no només triomfa en vendes, sinó que s'ha fet el favorit de les influencers. És un senzill aerosol, però ha aconseguit posicionar-se com un favorit. I ha ocupat les xarxes de nombroses creadores de contingut, és comprensible, perquè és impossible resistir-se a aquest producte de Mercadona.

Envàs d'esprai ambientador amb disseny blau i blanc davant d'una botiga amb rètol verd desenfocat.
L'ambientador de Mercadona fa olor de roba neta i dona sensació de frescor | Mercadona, xcatalunya.cat

L'aroma de Mercadona que conquereix sense aclaparar

L'ambientador esprai de roba neta de la seva marca Bosque Verde té una fragància equilibrada, preu assequible i gran versatilitat. La seva fragància recorda l'olor de la roba acabada de rentar, sense ser invasiva ni pesada. Està pensat per neutralitzar males olors i aportar frescor en segons.

L'ús de l'ambientador de Mercadona és ideal en armaris, banys, dormitoris o zones de bugaderia. Només cal polvoritzar des del centre de l'habitació, l'aroma es distribueix de manera uniforme i efectiva. A més, la seva fórmula evita taques en els teixits, i es pot aplicar directament sobre cortines, coixins o fins i tot peces de roba, i tot per 1,14 euros.

Aerosol d’aroma de roba neta sobre un moble de bany amb lavabo blanc i decoració de flors en gerro daurat
Mercadona ho ha pensat tot i l'ambientador es pot utilitzar en tèxtils i en tots els ambients | Mercadona, Pixelshot, xcatalunya.cat

Mercadona ha pensat en tot: un format funcional 

El disseny ergonòmic i el sistema de polvorització fan que utilitzar-lo sigui ràpid i còmode, fins i tot en espais reduïts. N'hi ha prou amb una lleugera aplicació perquè l'estança s'impregni d'aquest toc de neteja recent. 

Molts el trien com a ambientador tèxtil, però la seva eficàcia el converteix també en una opció recurrent per refrescar ambients. No cal recórrer a productes més cars o agressius si es compta amb aquest ambientador de Mercadona. El seu èxit rau en aquesta combinació entre senzillesa, utilitat i preu just.

Roba penjada en penjadors amb un cercle que mostra una mà ruixant un esprai.
Pot ser utilitzat als armaris, perquè no taca les teles | Cglade de Getty Images, Stel Antic de corelens

Comparativa dins de la gamma Bosque Verde

Dins del catàleg d'ambientadors de Mercadona, aquest esprai destaca davant d'opcions com el Fresh, també en esprai, o el Magnolia en format mikado. Encara que aquests també ofereixen fragàncies agradables, el de roba neta és el preferit pel seu aroma més universal i el seu baix cost.

Mentre que el Magnolia ronda els 2,10 euros, aquest esprai es manté com l'opció més assequible, sense perdre eficàcia. Per això, no és estrany veure'l recomanat a les xarxes socials per perfils que cerquen consells de llar o productes “low cost” amb bons resultats.

➡️ Societat