'Para la pasta, los arroces': Fran Susín siempre apuesta por esta salsa de Mercadona

En la cocina española, encontrar ingredientes versátiles, saludables y económicos se ha vuelto una prioridad diaria. Las recetas tradicionales como el arroz o la pasta siguen siendo platos estrella y cada detalle en su preparación cuenta. Elegir una buena base puede transformar un plato sencillo en una comida llena de sabor.

Sin embargo, el ingrediente que nunca puede faltar en una cocina de España es la salsa de tomate o los tomates fritos. Y, actualmente, son innumerables quienes confían en las recomendaciones de expertos para acertar en el supermercado. Fran Susín, conocido divulgador gastronómico, sin dudarlo, recomienda estos productos de Mercadona.

| Mercadona, Instagram, @fransusin_

La elección de Fran Susín de Mercadona para el día a día

Fran Susín ha compartido recientemente cuál es su elección cuando se trata de preparar pastas y arroces. Su sugerencia es clara y no deja lugar a dudas sobre cuál tomate escoger. Aunque establece una diferencia entre sus favoritos y los mejores.

Para sus recetas de arroz o pasta, Susín recomienda el tomate frito sin azúcares añadidos de Mercadona. Lo prefiere por su sabor equilibrado, su facilidad de uso y su composición más ligera. Es su salsa favorita por su capacidad de integrarse en todo tipo de preparaciones.

Sin embargo, cuando se trata de calidad pura, el mejor para él es el tomate tamizado. Lo considera claramente superior a otras variedades como el tomate troceado o el doble concentrado. Lo valora por su textura fina, sin piel ni grumos, y por su sabor limpio y directo.

| Mercadona, esp.xcatalunya.cat

Mercadona tiene un tomate tamizado sencillo, potente y sin azúcar

El tomate tamizado de Mercadona se presenta en un envase de 390 gramos y tiene un precio de solo 0,90 euros. Está elaborado por Conservas El Cidacos (La Rioja) y contiene solo puré de tomate y ácido cítrico. No lleva ni azúcares añadidos ni aditivos artificiales.

Su concentración de 6,5–8,5° Brix garantiza una densidad de sabor natural. Aporta 35 kcal por cada 100 g, con apenas 0,2 g de grasa. Su textura lo hace ideal para bases de salsa caseras, sin necesidad de pasar por el pasapurés.

| Mercadona

Además, una vez abierto se puede conservar hasta cinco días en frío. Es una opción práctica, saludable y con muy buena relación calidad-precio. Por eso, no sorprende que forme parte de las recomendaciones de quienes saben de cocina cotidiana.

Tanto el tomate tamizado como el tomate frito sin azúcares añadidos son opciones versátiles en la cocina diaria. El primero es ideal como base para salsas caseras, guisos suaves, sofritos o cremas de verduras, mientras que el segundo encaja perfectamente en platos rápidos como pastas, pizzas o arroces caldosos. Con ambos, se pueden preparar recetas sabrosas y equilibradas, sin complicaciones, adaptadas al gusto español y con ingredientes sencillos.