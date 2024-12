A partir d'avui: El producte de Lidl amb un 19 % de descompte que s'esgotarà

Cada setmana, Lidl sorprèn els seus clients amb una sèrie d'ofertes irresistibles; entre els descomptes i promocions, els productes frescos ocupen un lloc destacat. La cadena alemanya s'ha convertit en un referent per a aquells que busquen qualitat a bon preu. Tant els aliments bàsics com les ofertes especials de temporada aconsegueixen atreure l'atenció dels compradors.

Aquesta estratègia no només beneficia aquells que busquen estalviar, sinó que també fomenta l'exploració de noves opcions al mercat. Els clients saben que, a Lidl, cada visita pot ser una oportunitat per descobrir alguna cosa única. Els lots limitats i les promocions exclusives solen esgotar-se ràpidament.

En aquest context, la proposta d'aquesta setmana es presenta com una oportunitat imperdible. Si ets amant del peix fresc i saludable, no pots deixar passar aquesta oferta.

Filets de daurada amb un descompte del 19 %

Des d'avui, Lidl ofereix els seus populars filets de daurada amb un descompte del 19 %. Aquest producte, ideal per a aquells que busquen qualitat i sabor, està disponible per tan sols 5,09 euros. Abans, el seu preu era de 6,35 euros, la qual cosa suposa un estalvi significatiu per als consumidors.

| Lidl

L'oferta inclou un paquet d'aproximadament 300 grams, una mida perfecta per a una o dues racions. És important destacar que el preu per quilo queda en 16,97 euros, una xifra molt competitiva dins del mercat de productes frescos. Aquest descompte estarà disponible fins al pròxim 29 de desembre, per la qual cosa és fonamental aprofitar-lo com més aviat millor.

Per què triar els filets de daurada?

La daurada és un peix blanc molt valorat per la seva versatilitat i propietats nutricionals. És rica en proteïnes, baixa en greixos i font de vitamines i minerals essencials. Aquests filets ja venen llestos per cuinar, cosa que facilita molt la seva preparació a casa.

Entre les moltes receptes que pots preparar, destaquen les opcions com la daurada al forn amb patates i verdures, o a la planxa amb un toc de llimona. També és ideal per a aquells que prefereixen dietes lleugeres, ja que el seu sabor delicat combina amb una àmplia varietat d'acompanyaments.

Oferta per temps limitat

És important recordar que aquesta promoció forma part de les ofertes setmanals de Lidl. Això significa que, sent un lot limitat, podria esgotar-se abans de la data límit. L'alta demanda d'aquest tipus de productes frescos fa que les existències puguin ser reduïdes en poc temps.

| Lidl

Lidl recomana als seus clients acudir a la botiga com més aviat millor per garantir la disponibilitat del producte. Aquesta oferta és exclusiva per a compra a botiga, per la qual cosa no estarà disponible a través de plataformes en línia.

Una opció saludable i accessible

Els filets de daurada no només destaquen pel seu preu, sinó també pel seu aport nutricional. Incorporar peix blanc a la teva dieta setmanal pot millorar significativament la teva salut cardiovascular. A més, el seu sabor suau el fa perfecte per a nens i adults.

Aquesta setmana, Lidl torna a demostrar per què és un dels supermercats favorits a Espanya. Si estàs buscant productes frescos de qualitat, aquesta és la teva oportunitat. No deixis que aquesta oferta se t'escapi.