El consell de Trànsit si et trobes un animal mort a la carretera

La convivència a les vies públiques no només implica respectar les normes de trànsit i mantenir una conducció segura, sinó també estar preparats per afrontar situacions imprevistes que puguin sorgir. Un d'aquests escenaris és trobar-se amb un animal mort a la carretera, cosa que pot generar confusió i preocupació entre els conductors.

El 'Servei Català de Trànsit' ha emès recentment una sèrie de recomanacions per gestionar de manera adequada i segura aquest tipus d'incidents. Garantint la seguretat de tots els usuaris de la via i el respecte per l'entorn natural.

Què he de fer si em trobo amb un animal a la carretera?

Trobar-se amb un animal, ja sigui viu o mort, a la carretera requereix una actuació ràpida i conscient per evitar accidents i minimitzar riscos. Trànsit ha establert pautes clares que els conductors han de seguir en aquests casos:

El primer que s'ha de fer és mantenir la calma i avaluar la situació amb claredat. Identificar si l'animal és viu o mort és crucial per determinar les accions a seguir. En cas de dubte, és millor procedir amb precaució.

| Getty Images Pro

En cas de possible xoc amb un animal, és fonamental no evitar-lo fent una maniobra brusca. Realitzar moviments sobtats pot desestabilitzar el vehicle, augmentant el risc de perdre el control i provocar un accident més greu.

Contràriament al que alguns conductors podrien pensar, no esquivar l'animal és generalment més segur que intentar evitar-lo. Esquivar pot portar a xocar amb un altre vehicle, sortir de la via o fins i tot causar una col·lisió múltiple. Mantenir una velocitat constant i evitar maniobres brusques redueix el risc d'accidents secundaris.

Presta atenció en zones senyalitzades i actua de forma responsable

En trams de la carretera on hi ha senyals de pas d'animals en llibertat, cal extremar l'atenció. Aquestes àrees són propenses a l'aparició de fauna que creua la via, i estar alerta pot prevenir trobades perilloses tant per als animals com conductors.

Actuar de manera responsable en trobar-se amb un animal mort a la carretera no només protegeix la vida humana. Sinó que també demostra un respecte per la fauna i el medi ambient. Ignorar un animal mort pot tenir conseqüències negatives.

Com la contaminació de l'entorn o la possibilitat d'accidents a causa de distraccions o condicions relliscoses causades per la presència de l'animal a la via. Trànsit emfatitza que una resposta adequada a aquests incidents reflecteix una comunitat conscient i compromesa amb la seguretat viària i la preservació de la natura.

A més, seguir les recomanacions establertes ajuda a mantenir una convivència entre humans i fauna, promovent un entorn més segur i respectuós per a tothom. Així doncs, l'actuació responsable davant la presència d'animals morts a la carretera és un reflex d'una societat compromesa amb la seguretat i el benestar de tots els membres. Promovent una convivència sostenible i segura a les vies públiques.