El menú de Nadal preferit de Karlos Arguiñano

Amb l'arribada dels dies més esperats de l'any, els amfitrions dels sopars i dinars familiars afinen els últims detalls de les seves receptes. La cerca d'opcions que sorprenguin els convidats sense generar massa estrès a la cuina és un repte comú. Per a aquells que encara tenen dubtes, Karlos Arguiñano ha proposat un menú nadalenc senzill de preparar, però carregat de sabor i tradició.

Entrants per obrir la gana

Els entrants són fonamentals en qualsevol àpat festiu i Arguiñano ho sap bé. La seva proposta inclou opcions lleugeres que obren la gana sense saturar. Una de les seves receptes preferides és l'ensaladilla russa tradicional, que en la seva versió incorpora un toc especial amb llagostins pelats, afegint frescor i un subtil sabor marí.

Per als que prefereixen alguna cosa més càlida, Arguiñano proposa una sopa de peix, preparada amb caps i espines per extreure'n tot el sabor. També suggereix un consomé nadalenc, reconfortant i lleuger, o un card amb ametlles, un plat típic navarrès que combina verdures i fruits secs. Segons el xef, l'important és adaptar aquests entrants al gust dels convidats i als ingredients disponibles.

Plats principals al forn

El plat principal és el centre d'atenció de qualsevol menú nadalenc, i les opcions d'Arguiñano no deceben. Amb una clara aposta pel forn, el xef ofereix alternatives tant per als amants del peix com de la carn.

Entre els peixos, destaca el besuc al forn, un clàssic nadalenc que acompanya amb patates panadera i ceba caramel·litzada. Una altra opció és la daurada al llimó, la senzillesa de la qual ressalta el sabor natural del peix. Per a aquells que busquen alguna cosa més elaborada, proposa el lluç farcit, ideal per sorprendre els comensals.

Quant a les carns, el xai al forn és una de les seves apostes més tradicionals, cuit lentament per garantir una textura sucosa. També suggereix el pollastre rostit com una alternativa més lleugera o el capó rostit amb patates, que Arguiñano considera el seu plat preferit. Aquest últim combina la textura tendra de l'au amb el sabor inconfusible de les patates fornejades, aconseguint un equilibri perfecte.

El toc dolç: Postres clàssiques i tradicionals

Per tancar l'àpat, Arguiñano aposta per postres que evoquen els sabors de Nadal. La seva proposta estrella és la compota de poma, elaborada amb pomes cuites en vi negre, prunes i panses. Aquestes postres, senzilles però sofisticades, són perfectes per tancar un àpat festiu.

A la sobretaula no poden faltar els clàssics nadalencs: torrons, massapans, polvorons i mantecados, que acompanyen a la perfecció amb un cafè, un licor o una copa de cava.

Arguiñano destaca que l'èxit d'un menú nadalenc no depèn només dels plats, sinó també de l'experiència al voltant de la taula. Planificar amb antelació, decorar la taula amb detalls festius i utilitzar productes de temporada són claus per garantir un àpat inoblidable. A més, insisteix a gaudir del procés de cuinar, ja que la cuina ha de ser un plaer i no una obligació.