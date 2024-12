S'esgotarà: El marisc amb 23% de descompte que encanta als clients de Lidl

per Sergi Guillén

Lidl s'ha consolidat com un dels supermercats preferits a Catalunya. El seu catàleg de productes frescos, congelats i gurmet és ampli. A més, Lidl acostuma a oferir grans descomptes, especialment en dates clau.

Durant el període nadalenc o qualsevol celebració, en destaca la secció de marisc. Entre els productes més sol·licitats hi ha les seves opcions congelades. Aquests productes permeten gaudir d'una qualitat excel·lent sense complicacions en la preparació.

Lidl ha sabut diferenciar-se amb un marisc assequible, ideal per a celebracions familiars o sopars ràpids i deliciosos. Aquest any, el musclo en mitja petxina està arrasant. Així doncs, si no ens fem amb ell ràpidament pot ser que ens trobem amb el producte esgotat properament.

Un producte ideal per a tota mena de plats

El musclo mitja petxina congelat de Lidl és una opció versàtil. Perfecte tant per a entrants com per a plats principals. La seva presentació en mitja petxina facilita la seva preparació.

| Lidl

Simplement descongelar, escalfar i assaonar al gust; és ideal per elaborar musclos al vapor, gratinats o amb salses de tomàquet i vi blanc. Els musclos són una font rica en proteïnes i minerals essencials. A més, el baix contingut calòric els converteix en una opció saludable.

Pots gaudir-ne sols, com tapa, o afegir-los a receptes d'arròs, paella o pasta. Lidl garanteix que el seu sabor i textura es mantenen intactes gràcies al procés de congelació.

Preu i descompte que no pots deixar passar

Un dels aspectes més cridaners és el preu; actualment, Lidl ofereix aquest producte amb un descompte del 23%. El preu final és de 9,99 euros per quilo, davant dels 12,95 euros habituals. Una oportunitat difícil de resistir si planeges un menú amb marisc de qualitat.

| Lidl

Aquesta promoció està disponible des del 16 de desembre fins al 22 de desembre; no obstant això, a causa de la seva popularitat, és probable que el producte s'esgoti ràpidament. Lidl acostuma a llançar ofertes limitades que causen furor entre els clients més fidels. Per això, si vols gaudir d'aquest descompte, el millor és acudir com més aviat millor a la teva botiga Lidl més propera.

L'èxit de Lidl amb productes congelats

Els productes congelats són un dels grans èxits de Lidl. El supermercat ha apostat per oferir aliments d'alta qualitat, mantenint preus accessibles. El marisc congelat és una opció especialment cercada per la seva comoditat.

Aquest tipus de producte permet organitzar menjars sense preocupar-se per la frescor o la conservació. Lidl ha aconseguit combinar qualitat i bon preu a la seva secció de marisc.

Aquest musclo mitja petxina és només un exemple més de l'encert del seu catàleg. Amb un 23% de descompte, es posiciona com un dels productes estrella de la temporada. Si busques sorprendre al teu proper sopar, no deixis escapar aquesta oferta.